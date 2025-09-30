Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła sporo niespodzianek. Eintracht Frankfurt rozbił Galatasaray aż 5:1, natomiast Club Brugge nie dał szans AS Monaco i wygrał 4:1. Najciekawiej było za to w Turynie, gdzie Juventus, choć do 90 minuty przegrywał z Borussią Dortmund 2:4, to ostatecznie zremisował 4:4. Ponadto Liverpool po golu Virgila van Dijka w doliczonym czasie gry zwyciężył z Atletico Madryt 3:2.
Galatasaray po bolesnej porażce z Eintrachtem nie będzie miało wcale łatwiejszego zadania, gdyż zmierzy się we wtorek z Liverpoolem. Jego fanatycy, by niejako wybić z rytmu piłkarzy Arne Slota, urządzili im w nocy "powitanie" w Stambule. Mimo to statystyki są za tureckim klubem, który jeszcze nigdy dotąd nie przegrał z Liverpoolem na własnym stadionie.
Będący aktualnym liderem tabeli Eintracht podejmie na wyjeździe Atletico. Piłkarze Diego Simeone wygrali dwa ostatnie spotkania, w tym to sobotnie z Realem Madryt. "Prawdziwe show dał Julian Alvarez. Finalnie 'Królewscy' zostali upokorzeni i przegrali z odwiecznymi rywalami po stracie aż pięciu bramek!" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Wtorkowy mecz Atletico - Eintracht będzie pierwszym ich bezpośrednim w historii.
Siedem godzin - tyle trwał lot piłkarzy Realu Madryt do Ałmatów. Po kompromitującej przegranej z Atletico nie było innej opcji - Real musiał pokonać Kajrat. - Nie ma znaczenia rywal ani to, gdzie przyjeżdżamy - chcemy wygrać. Dobry początek jest ważny. Rozpoczęliśmy to już u siebie poprzez zwycięstwo i chcemy to utrzymać na wyjeździe, by dalej zbierać punkty - wyznał Xabi Alonso na konferencji prasowej. Jeśli chodzi o skład, to ponownie na ławce mecz zacząć ma Vinicius Junior.
Jeden z dzisiejszych meczów będzie transmitowany w TVP 1. Będzie to spotkanie Chelsea z Benfiką Lizbona. Początek transmisji o godz. 20:55.
Już w środę dojdzie do kolejnych niezwykle emocjonujących spotkań. Absolutnym hitem będzie mecz PSG - FC Barcelona. Borussia Dortmund podejmie za to na własnym stadionie Athletic Bilbao, z kolei AS Monaco zmierzy się z Manchesterem City.
