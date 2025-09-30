Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wtorek z Ligą Mistrzów. Gdzie oglądać mecze?
Już we wtorek 30 września rozpocznie się 2. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Do najważniejszych spotkań należą m.in. Galatasaray - Liverpool oraz Atletico Madryt - Eintracht Frankfurt. Tego dnia zobaczymy łącznie aż dziewięć meczów. Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? O której godzinie? Transmisja, stream online, wynik na żywo.
SOCCER-CHAMPIONS-RMA-OM/
Fot. REUTERS/Juan Medina

Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła sporo niespodzianek. Eintracht Frankfurt rozbił Galatasaray aż 5:1, natomiast Club Brugge nie dał szans AS Monaco i wygrał 4:1. Najciekawiej było za to w Turynie, gdzie Juventus, choć do 90 minuty przegrywał z Borussią Dortmund 2:4, to ostatecznie zremisował 4:4. Ponadto Liverpool po golu Virgila van Dijka w doliczonym czasie gry zwyciężył z Atletico Madryt 3:2.

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Liga Mistrzów 2025. Gdzie i kiedy oglądać?

Galatasaray po bolesnej porażce z Eintrachtem nie będzie miało wcale łatwiejszego zadania, gdyż zmierzy się we wtorek z Liverpoolem. Jego fanatycy, by niejako wybić z rytmu piłkarzy Arne Slota, urządzili im w nocy "powitanie" w Stambule. Mimo to statystyki są za tureckim klubem, który jeszcze nigdy dotąd nie przegrał z Liverpoolem na własnym stadionie

Będący aktualnym liderem tabeli Eintracht podejmie na wyjeździe Atletico. Piłkarze Diego Simeone wygrali dwa ostatnie spotkania, w tym to sobotnie z Realem Madryt. "Prawdziwe show dał Julian Alvarez. Finalnie 'Królewscy' zostali upokorzeni i przegrali z odwiecznymi rywalami po stracie aż pięciu bramek!" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Wtorkowy mecz Atletico - Eintracht będzie pierwszym ich bezpośrednim w historii.

Siedem godzin - tyle trwał lot piłkarzy Realu Madryt do Ałmatów. Po kompromitującej przegranej z Atletico nie było innej opcji - Real musiał pokonać Kajrat. - Nie ma znaczenia rywal ani to, gdzie przyjeżdżamy - chcemy wygrać. Dobry początek jest ważny. Rozpoczęliśmy to już u siebie poprzez zwycięstwo i chcemy to utrzymać na wyjeździe, by dalej zbierać punkty - wyznał Xabi Alonso na konferencji prasowej. Jeśli chodzi o skład, to ponownie na ławce mecz zacząć ma Vinicius Junior.

Jeden z dzisiejszych meczów będzie transmitowany w TVP 1. Będzie to spotkanie Chelsea z Benfiką Lizbona. Początek transmisji o godz. 20:55.

Tak wygląda harmonogram transmisji Ligi Mistrzów we wtorek 30 września:

  • Kajrat Ałmaty - Real Madryt - godz. 18:45, transmisja: Canal+ Extra 1
  • Atalanta BC - Club Brugge - godz. 18:45, Canal+ Extra 2
  • Pafos FC - Bayern Monachium - godz. 21, Canal+ Extra 6
  • Galatasaray - Liverpool - godz. 21, Canal+ Extra 1
  • Inter - Slavia Praga - godz. 21, Canal+ 360
  • Chelsea - Benfica - godz. 21, Canal+ Extra 2, TVP
  • Atletico Madryt - Eintracht Frankfurt - godz. 21, Canal+ Extra 3
  • Olympique Marsylia - Ajax - godz. 21, 
  • Bodo/Glimt - Tottenham - godz. 21, Canal+ Extra 5

Już w środę dojdzie do kolejnych niezwykle emocjonujących spotkań. Absolutnym hitem będzie mecz PSG - FC Barcelona. Borussia Dortmund podejmie za to na własnym stadionie Athletic Bilbao, z kolei AS Monaco zmierzy się z Manchesterem City. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik