Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniosła sporo niespodzianek. Eintracht Frankfurt rozbił Galatasaray aż 5:1, natomiast Club Brugge nie dał szans AS Monaco i wygrał 4:1. Najciekawiej było za to w Turynie, gdzie Juventus, choć do 90 minuty przegrywał z Borussią Dortmund 2:4, to ostatecznie zremisował 4:4. Ponadto Liverpool po golu Virgila van Dijka w doliczonym czasie gry zwyciężył z Atletico Madryt 3:2.

Liga Mistrzów 2025. Gdzie i kiedy oglądać?

Galatasaray po bolesnej porażce z Eintrachtem nie będzie miało wcale łatwiejszego zadania, gdyż zmierzy się we wtorek z Liverpoolem. Jego fanatycy, by niejako wybić z rytmu piłkarzy Arne Slota, urządzili im w nocy "powitanie" w Stambule. Mimo to statystyki są za tureckim klubem, który jeszcze nigdy dotąd nie przegrał z Liverpoolem na własnym stadionie.

Będący aktualnym liderem tabeli Eintracht podejmie na wyjeździe Atletico. Piłkarze Diego Simeone wygrali dwa ostatnie spotkania, w tym to sobotnie z Realem Madryt. "Prawdziwe show dał Julian Alvarez. Finalnie 'Królewscy' zostali upokorzeni i przegrali z odwiecznymi rywalami po stracie aż pięciu bramek!" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Wtorkowy mecz Atletico - Eintracht będzie pierwszym ich bezpośrednim w historii.

Siedem godzin - tyle trwał lot piłkarzy Realu Madryt do Ałmatów. Po kompromitującej przegranej z Atletico nie było innej opcji - Real musiał pokonać Kajrat. - Nie ma znaczenia rywal ani to, gdzie przyjeżdżamy - chcemy wygrać. Dobry początek jest ważny. Rozpoczęliśmy to już u siebie poprzez zwycięstwo i chcemy to utrzymać na wyjeździe, by dalej zbierać punkty - wyznał Xabi Alonso na konferencji prasowej. Jeśli chodzi o skład, to ponownie na ławce mecz zacząć ma Vinicius Junior.

Jeden z dzisiejszych meczów będzie transmitowany w TVP 1. Będzie to spotkanie Chelsea z Benfiką Lizbona. Początek transmisji o godz. 20:55.

Tak wygląda harmonogram transmisji Ligi Mistrzów we wtorek 30 września:

Kajrat Ałmaty - Real Madryt - godz. 18:45, transmisja: Canal+ Extra 1

Atalanta BC - Club Brugge - godz. 18:45, Canal+ Extra 2

Pafos FC - Bayern Monachium - godz. 21, Canal+ Extra 6

Galatasaray - Liverpool - godz. 21, Canal+ Extra 1

Inter - Slavia Praga - godz. 21, Canal+ 360

Chelsea - Benfica - godz. 21, Canal+ Extra 2, TVP

Atletico Madryt - Eintracht Frankfurt - godz. 21, Canal+ Extra 3

Olympique Marsylia - Ajax - godz. 21,

Bodo/Glimt - Tottenham - godz. 21, Canal+ Extra 5

Już w środę dojdzie do kolejnych niezwykle emocjonujących spotkań. Absolutnym hitem będzie mecz PSG - FC Barcelona. Borussia Dortmund podejmie za to na własnym stadionie Athletic Bilbao, z kolei AS Monaco zmierzy się z Manchesterem City.