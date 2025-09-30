Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Kibic Barcelony "zaczepił" Szczęsnego. Hit! Oto co napisał na kartonie
Wojciech Szczęsny powrócił ostatnio do bramki FC Barcelony. Momentalnie wywołało to wielką radość wśród wielu kibiców, którzy stęsknili się za jednym z bohaterów ubiegłego sezonu. Jeden z nich przygotował nawet baner ze specjalną prośbą do naszego zawodnika. "Nie poddam się i dam radę" - napisał na portalu X.
Szczęsny
YouTube/FC Barcelona https://x.com/Blanchito29/status/1972682040140001653

Wojciech Szczęsny po ponad czterech miesiącach przerwy pojawił się między słupkami bramki FC Barcelony w oficjalnym spotkaniu. Wszyscy liczyli się z tym, że sprowadzenie Joana Garcii znacząco wpłynie na pozycję naszego bramkarza. Hiszpan ostatnio przeszedł jednak operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Jest zatem wyłączony z gry od czterech do nawet sześciu tygodni.

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Oto co jeden z fanów zrobił dla Szczęsnego. "Nie poddam się"

Pech Garcii to powód do radości dla wiernych fanów Szczęsnego. Jeden z nich przygotował nawet własnoręcznie wykonany baner ze specjalną prośbą do naszego bramkarza. Pochwalił się, że wystosował ją publicznie na antenie El Chiringuito TV. - Nie poddam się i dam radę - zaapelował. O co właściwie chodzi? "Szczęsny, podpisz się na moim e-papierosie!" - wypalił.

Mimo że wielu kibiców, zwłaszcza polskich, jest szczęśliwych, że Szczęsny wrócił do bramki, to sam zainteresowany ma inne odczucia. - Nie mówcie mi, że jestem dziś szczęśliwy, ponieważ jest mi smutno z powodu Joana Garcíi i tego, co się z nim stało. Szczęśliwy to nie było właściwe słowo...! Znowu grałem dla Barcy i mogę być szczęśliwy, ale nie jestem, ponieważ Joan Garcia jest kontuzjowany - powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo".

Tuż po meczu z Realem Sociedad hiszpańskie media wymownie oceniły Polaka. "W wieku 35 lat Szczęsny pokazał, że jest w stanie wnieść tę dawkę doświadczenia i spokoju, której każda drużyna potrzebuje od bramkarza. Po przyjściu Joana Garcii bez problemu zaakceptował rolę zmiennika i ma kontrakt do 2027 roku" - skwitował "Sport", oceniając występ "talizmanu" Barcelony.

Dlaczego tak go nazywają? Zwycięstwem z Sociedad Szczęsny podtrzymał "spektakularną passę" w rozgrywkach ligowych. "Od debiutu 26 stycznia, w meczu z Valencią (7:1), Polak nie zaznał jeszcze porażki" - zauważył "Sport". Jeśli chodzi o wszystkie zmagania, to porażki doznał dwa razy - w Lidze Mistrzów. Najpierw w rewanżu z Borussią w Dortmundzie, a potem w Mediolanie z Interem.

Nie ma żadnych złudzeń, że Szczęsny wystąpi również w najbliższym, środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z PSG. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go między słupkami podczas El Clasico, co zapowiada Ignacio Lopez z Cadena Ser "Szczęsny ponownie zdobywa serca kibiców Barcelony" - to tytuł artykułu, w którym dołączył on zdjęcie uśmiechniętego od ucha do ucha Polaka.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe