Robert Lewandowski zaprezentował się doskonale w ostatnich ligowych meczach: z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad. W tym pierwszym wszedł na murawę dopiero z ławki w 65. minucie, to już po pięciu minutach cieszył się ze strzelonego gola. - To był bardzo ważny gol. Wiemy, czego możemy oczekiwać po Robercie, w polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie - tłumaczył Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej. Z kolei w niedzielę reprezentant Polski zaczął starcie w podstawowym składzie. I w drugiej odsłonie wykorzystał dogranie Lamine'a Yamala.

Sensacyjne wieści. AC Milan zapytał o przyszłość Roberta Lewandowskiego

Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. I choć nic nie jest przesądzone, to na ten moment wydaje się, że umowa nie zostanie przedłużona. Dyrektor sportowy Deco przyznał, że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. Niespodziewanie dziennikarz Luca Cohen ujawnił, że kontrakt z agentem Polaka Pinim Zahavim nawiązał dyrektor sportowy AC Milanu Igli Tare.

Albański działacz pragnie "zrozumieć sytuację naszego piłkarza" i "ocenić jego gotowość" do rozważenia oferty odejścia z FC Barcelony. Dziennikarz dodał, że pozyskanie Lewandowskiego z pewnością "nie byłoby błahostką", ale prawdziwym "spełnieniem marzenia transferowego", które świadczy o ambicjach AC Milanu.

Allegri jest zwolennikiem transferu Lewandowskiego. "Wyjątkowy snajper"

"Polak jest powszechnie uznawany za jednego z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych napastników na świecie. Pomimo wieku, nadal wnosi istotny wkład w strzelanie goli i przywództwo całego zespołu. Jego przybycie do Milanu stanowiłoby strategiczny ruch, który wzmocniłby wizerunek klubu w Serie A" - przekazał portal milannews24.com.

Dodano, że Igli Tare już "zademonstrował swoją śmiałość" na rynku transferowym, kiedy sprowadził Lukę Modricia. Pozyskanie Lewandowskiego zapewniłoby Massimiliano Allegriemu "wyjątkowego snajpera", który zmaksymalizowałby skuteczność i wykorzystał decydujący wkład Christiana Pulisicia oraz Rafaela Leao.

Na koniec zaznaczono, że "skomplikowana" może być sprawa umowy Polaka, zwłaszcza biorąc pod uwagę "wysokie wynagrodzenie". To pokazuje jednak, że AC Milan ma ambicje, by dokonać znaczącego "skoku jakościowego". Rzekomo Massimiliano Allegri, który "zawsze wyrażał chęć pozyskiwania doświadczonych zawodników", powitałby 37-latka z "otwartymi ramionami".

Trudno zaprzeczyć, że namawiać go na transfer może Wojciech Szczęsny, dla którego Allegri jest jednym z ulubionych trenerów. Musimy zatem poczekać, co przyniosą kolejne spotkania z Iglim Tare, który dąży do "przekształcenia marzenia w rzeczywistość". FC Barcelona rozegra następny mecz już w środę 1 października, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z PSG.