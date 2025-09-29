12. minuta meczu i oto co zrobił Bednarek. Nokaut! Tak ocenili Polaków

Jakub Kiwior i Jan Bednarek umacniają swoją pozycję w FC Porto. W ich pierwszych trzech wspólnych meczach rozegrali komplet minut, a zespół nie stracił żadnej bramki. Obaj Polacy znaleźli się też w wyjściowym składzie na poniedziałkowe starcie ligowe z Aroucą.

Jan Bednarek pokazał, co potrafi. Ależ zagranie w meczu Arouca - FC Porto

Zaczęło się kapitalnie dla gości. W 12. minucie Bednarek posłał długie podanie w kierunku Victora Froholdta, który wykorzystał błąd obrony i opanował piłkę w polu karnym gospodarzy. A gdy rywale próbowali go powstrzymać, szczęśliwie zagrał do Samu Aghehowy - jemu pozostało trafić do pustej bramki. Zatem polski obrońca zaliczył asystę drugiego stopnia.

Kilka minut później gola strzelił Pepe, jednak wideoweryfikacja wykazała spalonego. Do końca pierwszej połowy nie wydarzyło się już nic godnego większej uwagi. A dwaj polscy obrońcy nie mieli zbyt wiele do roboty.

Zaskakująca druga połowa meczu FC Porto. Czerwona kartka, a potem grad goli. Chwila grozy Jana Bednarka

O wiele bardziej interesująco zrobiło się na początku drugiej części. Po trzech minutach Martim Fernandes dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartę i goście musieli grać w osłabieniu. Jak zareagowali? Najlepiej, jak mogli, bo akcją zakończonś trafieniem Deniza Guela na 2:0.

Grające w osłabieniu Porto tylko nabierało rozpędu, co przyniosło kolejny wymierny efekt po godzinie gry. Wówczas Froholdt ruszył ze środka boiska i po przebiegnięciu z piłką kilkudziesięciu metrów podał do będącego na lewym skrzydle Borjy Sainza. Ten zaczekał na obieg Francisco Moury, który płaskim strzałem podwyższył na 3:0.

W 74. minucie znów w centrum uwagi był Bednarek. Wyskoczył on bowiem do powietrznego pojedynku z Tiago Esgaio, który spróbował strzału przewrotką. Nie trafił w piłkę, za to w lądującego Polaka - ten drugi zaliczył mocne zderzenie z murawą. Na boisku pojawiły się służby medyczne, ale 29-latek szybko się pozbierał i mógł kontynuować grę.

Później gospodarze jeszcze próbowali podjąć walkę, jednak przyjezdni skutecznie się bronili. A pokazali też umiejętność gry w kontrataku - Alberto Costa dograł do Zaidu Sanusiego, który z bliska ustalił wynik na 4:0. Aż trzy gole Porto strzeliło, mając o jednego zawodnika mniej.

7. kolejka Ligi Portugal: Arouca - FC Porto 0:4

gole: Samu Aghehowa 12', Deniz Guel 52', Francisco Moura 60', Zaidu Sanusi 85'

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ocenieni za mecz Arouca - FC Porto

Polscy obrońcy mieli kolejny dosyć spokojny wieczór w Portugalii, nawet mimo konieczności bronienia w osłabieniu. Generalnie spisali się bardzo przyzwoicie, co odzwierciedlają choćby noty w serwisach statystycznych. Starszy z nich dostał 7,5 od sofascore.com, 7,3 od flashscore.com i 7,23 od whoscored.com, natomiast u młodszego było to odpowiednio: 7,1; 7,1 oraz 6,98. Ponadto z Polakami w składzie Porto dalej nie straciło gola.

Teraz przed Jakubem Kiwiorem, Janem Bednarkiem oraz ich zespołem dni prawdy. W czwartek 2 października czeka ich potyczka z Crveną zvezdą w Lidze Europy, natomiast trzy dni później w lidze z Benficą, trzecią drużyną tabeli (17 pkt) - FC Porto jest liderem z kompletem 21 punktów.