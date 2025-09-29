Powrót na stronę główną
Krzysztof Piątek przeszedł do historii! Jako trzeci Polak
Krzysztof Piątek pozazdrościł Robertowi Lewandowskiemu ostatnich jego bramek zdobytych głową. Były piłkarz Milanu w poniedziałkowy wieczór trafił do siatki w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów właśnie po strzale głową.
Gol Krzysztofa Piątka w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów
Była 53. minuta meczu drugiej kolejki Azjatyckiej Ligi Mistrzów: Al-Duhail (Katar) - Al Ahli SC (Arabia Saudyjska). Właśnie wtedy Edmilson Junior dośrodkował z prawej strony w pole karne. Tam na siódmym metrze najwyżej do piłki wyskoczył Krzysztof Piątek i mocnym strzałem głową zdobył gola. Bramkarz rywali - Edouard Mendy, były piłkarz Chelsea, nie miał szans na skuteczną interwencję i jedynie odprowadził piłkę wzrokiem. 

Krzysztof Piątek z golem w Azjatyckiej Lidze Mistrzów

"Były snajper Milanu wyrównał wynik meczu dla Cathars" - czytamy w serwisie X Central do Arabao. 

Krzysztof Piątek został trzecim Polakiem w historii, który zdobył bramkę w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Wcześniej dokonali tego tylko Adrian Mierzejewski oraz Jakub Świerczok. 

Piątek zdobył bardzo ważnego gola, bo dającego remis Al-Duhail w meczu 2:2. Goście prowadzili bowiem do przerwy 2:1. Najpierw w 25. Edmilson Junior zdobył bramkę na 1:0 dla gospodarzy. W końcówce pierwszej połowy Al Ahli zagrało jednak świetnie.

W 42. minucie na 1:1 trafił Matheus Goncalves, a w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej części z gola cieszył się były piłkarz Manchesteru City - Riyad Mahrez. 

Piątek dla Al-Duhail zagrał dotychczas dziewięć meczów i zdobył sześć bramek. W Azjatyckiej Lidze Mistrzów na razie ma jedno trafienie. Liderem najlepszych strzelców jest Joselu, były napastnik Realu Madryt (trzy gole). 

Al-Duhail po dwóch kolejkach z punktem jest na dziewiątym miejscu (na 12 drużyn). W trzeciej kolejce Azjatyckiej Ligi Mistrzów zespół Piątka zagra na wyjeździe z Al-Wahda (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

