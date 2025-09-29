Powrót na stronę główną
Szewczenko stracił dla niej głowę. "Ma polskie korzenie"
29 września Andrij Szewczenko obchodzi 49. urodziny. W przeszłości był najlepszym piłkarzem świata. Dzięki Kristen Pazik, swojej partnerce, mógł mieć pracę jak David Beckham, ale nie wybrał takiej drogi. Ukraińskie media przypomniały ważne informacje na temat Pazik.
Andrij Szewczenko i Kristen Pazik
Andrij Szewczenko i Kristen Pazik

Andrij Szewczenko najlepszy okres w karierze przeżywał w AC Milan. Mowa tutaj oczywiście o pierwszym pobycie w Mediolanie, czyli latach 1999-2006. Ukraiński napastnik trafił do Rossonerich z Dynama Kijów i jego kariera w Milanie rozkwitła. W 2003 roku wywalczył z klubem triumf w Lidze Mistrzów, a rok później otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata.

Miłość życia w Mediolanie. Szewczenko miał kolejny powód do szczęścia

Mediolan jest szczęśliwy dla legendarnego piłkarza nie tylko z powodu świetnego poziomu sportowego, ale również pod kątem życia prywatnego. To właśnie we Włoszech poznał swoją przyszłą żonę Kristen Pazik.

Miało to miejsce w 2001 roku, kiedy włoski projektant Giorgio Armani zaprosił ukraińską gwiazdę piłki nożnej na pokaz mody. A co wiemy o Pazik?

"Ma polskie korzenie Urodziła się jednak w Minneapolis w USA, w rodzinie słynnego baseballisty Mike'a Pazika. Zawodowo zajmowała się pływaniem, ale w pewnym momencie wybrała karierę modelki i zbudowała udaną karierę" - pisze serwis tabloid.pravda.com.ua.

Szewczenko mógł pójść drogą Beckhama

W 2003 roku Szewczenko i Pazik, już jako para, pojawili się na okładce męskiego magazynu GQ. Wówczas numer ten pobił wszelkie rekordy sprzedaży. Eksperci od modelingu wieszczyli karierę modową ukraińsko-amerykańskiemu duetowi na miarę Victorii i Davida Beckhamów. Szewczenko kompletnie jednak nie był zainteresowany takim scenariuszem.

- Zawsze pozostaje świetnym profesjonalistą i dobrym człowiekiem. Ale on ma dwie prace, a ja jedną - powiedział niegdyś Szewczenko o Beckhamie.

A jaki był największy błąd w karierze Szewczenki? Kibice nie mają wątpliwości, że chodzi o przejście do Chelsea w 2006 roku. Londyński klimat totalnie nie służył ukraińskiemu napastnikowi, a pobyt w Chelsea wyhamował jego karierę. Co ciekawe, na przeprowadzkę do Anglii miała naciskać właśnie Pazik. Później jej mąż nie mógł nawiązać już do najlepszego okresu w karierze.

Po grze dla "The Blues" wrócił do Milanu na wypożyczenie, a w 2009 roku ponownie został piłkarzem Dynama Kijów, gdzie występował do końca kariery (2012).

Szewczenko i Pazik pobrali się 14 lipca 2004 roku. Małżeństwo ma czterech synów. Jeden z nich zamierza pójść w ślady ojca. Christian wybrał grę dla reprezentacji Ukrainy i występuje już w młodzieżowej drużynie narodowej, gdzie zadebiutował w marcu bieżącego roku. 

