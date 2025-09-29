Szewczenko stracił dla niej głowę. "Ma polskie korzenie"

Andrij Szewczenko najlepszy okres w karierze przeżywał w AC Milan. Mowa tutaj oczywiście o pierwszym pobycie w Mediolanie, czyli latach 1999-2006. Ukraiński napastnik trafił do Rossonerich z Dynama Kijów i jego kariera w Milanie rozkwitła. W 2003 roku wywalczył z klubem triumf w Lidze Mistrzów, a rok później otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata.

Miłość życia w Mediolanie. Szewczenko miał kolejny powód do szczęścia

Mediolan jest szczęśliwy dla legendarnego piłkarza nie tylko z powodu świetnego poziomu sportowego, ale również pod kątem życia prywatnego. To właśnie we Włoszech poznał swoją przyszłą żonę Kristen Pazik.

Miało to miejsce w 2001 roku, kiedy włoski projektant Giorgio Armani zaprosił ukraińską gwiazdę piłki nożnej na pokaz mody. A co wiemy o Pazik?

"Ma polskie korzenie Urodziła się jednak w Minneapolis w USA, w rodzinie słynnego baseballisty Mike'a Pazika. Zawodowo zajmowała się pływaniem, ale w pewnym momencie wybrała karierę modelki i zbudowała udaną karierę" - pisze serwis tabloid.pravda.com.ua.

Szewczenko mógł pójść drogą Beckhama

W 2003 roku Szewczenko i Pazik, już jako para, pojawili się na okładce męskiego magazynu GQ. Wówczas numer ten pobił wszelkie rekordy sprzedaży. Eksperci od modelingu wieszczyli karierę modową ukraińsko-amerykańskiemu duetowi na miarę Victorii i Davida Beckhamów. Szewczenko kompletnie jednak nie był zainteresowany takim scenariuszem.

- Zawsze pozostaje świetnym profesjonalistą i dobrym człowiekiem. Ale on ma dwie prace, a ja jedną - powiedział niegdyś Szewczenko o Beckhamie.

A jaki był największy błąd w karierze Szewczenki? Kibice nie mają wątpliwości, że chodzi o przejście do Chelsea w 2006 roku. Londyński klimat totalnie nie służył ukraińskiemu napastnikowi, a pobyt w Chelsea wyhamował jego karierę. Co ciekawe, na przeprowadzkę do Anglii miała naciskać właśnie Pazik. Później jej mąż nie mógł nawiązać już do najlepszego okresu w karierze.

Po grze dla "The Blues" wrócił do Milanu na wypożyczenie, a w 2009 roku ponownie został piłkarzem Dynama Kijów, gdzie występował do końca kariery (2012).

Szewczenko i Pazik pobrali się 14 lipca 2004 roku. Małżeństwo ma czterech synów. Jeden z nich zamierza pójść w ślady ojca. Christian wybrał grę dla reprezentacji Ukrainy i występuje już w młodzieżowej drużynie narodowej, gdzie zadebiutował w marcu bieżącego roku.