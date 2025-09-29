Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Lewandowskiego przed meczem z PSG

Hansi Flick ma dylemat przed meczem FC Barcelony z PSG, czy postawić na Ferrana Torresa, a może na Roberta Lewandowskiego. Hiszpan i Polak to najskuteczniejsi gracze "Blaugrany" w tym sezonie", ale w ostatnich dniach to Lewandowski był ważniejszą postacią.

Hiszpanie piszą o Lewandowskim przed hitem LM

Obaj mają na koncie po cztery gole w tym sezonie, ale w takim meczu może przydać się ktoś z większym doświadczeniem i umiejętnościami. "AS" uważa, że niemiecki trener powinien postawić na Lewandowskiego w środę, a ma ku temu kilka powodów.

Zdaniem madryckiego dziennika przede wszystkim sam Lewandowski daje jasne sygnały, że jest gotowy do gry od pierwszej minuty z francuskim gigantem. Do tego jest w stanie dać coś więcej drużynie w newralgicznych momentach. To po jego trafieniach głową Barcelona wyszła na prowadzenie w meczu z Realem Oviedo i zwyciężyła z Realem Sociedad w miniony weekend.

"AS" przekonuje, że Lewandowski ma dar, który jest rzadko spotykany u napastników, a to jego przewaga nad Ferranem Torresem. "Ma umiejętność podejmowania dobrych i kluczowych decyzji bez konieczności notowania świetnego występu. Ma talent pojawiania się w niepewnych sytuacjach" - czytamy.

Według gazety Lewandowski jest dziś głównym kandydatem do gry w pierwszym składzie Barcelony. Polak powinien stworzyć tercet ofensywny z Laminem Yamalem, który wrócił po kontuzji pleców, a także z Marcusem Rashfordem. Anglik wygląda naprawdę dobrze w tym sezonie, jest aktywny, coraz lepiej czuje się w systemie Flicka. Korzysta też na tym, że Raphinha ma problemy zdrowotne i jest niezdolny do gry w najbliższym czasie.

Mecz FC Barcelona - PSG w środę o godzinie 21:00.