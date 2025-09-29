Lewandowski strzela i oto co robi Flick. To będzie hit internetu

FC Barcelona wciąż jest niepokonana w tym sezonie, a Robert Lewandowski imponuje skutecznością, odkąd wrócił po kontuzji mięśniowej. Zdobył cztery bramki w czterech ostatnich ligowych spotkaniach, z czego dwie ostatnie głową.

Tak Flick zareagował na trafienie Lewandowskiego

Przy trafieniu Lewandowskiego z Realem Sociedad Hansi Flick zachował się, jakby przewidział, co się stanie w tej sytuacji. Kamery nagrały niemieckiego trenera, jak zachował się przy golu Polaka.

Lewandowski doskoczył do główki przy dośrodkowaniu od Lamine'a Yamala, uderzył mocno, a piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. W momencie oddania strzału Flick skakał w swojej strefie, jakby sam uderzał głową na bramkę Realu Sociedad. Potem mógł unieść ręce do góry, ciesząc się z objęcia prowadzenia przez swoich piłkarzy.

Od razu przypomina się historia z pierwszego El Clasico z zeszłego sezonu, gdy Robert Lewandowski zdobywał drugą bramkę na Estadio Santiago Bernabeu. Uderzył głową po dośrodkowaniu Alejandro Balde. Wtedy kamery także złapały Flicka, kiedy odruchowo skakał przy ławce trenerskiej.

Widać zatem, że Flick także mocno przeżywa mecze Barcelony, mimo że często potrafi zachować kamienną twarz. Ma też zbudowaną więź z piłkarzami, jakby razem z nimi chciał strzelać gole.

Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem FC Barcelony w tym sezonie, ex aequo z Ferranem Torresem. Obaj mają cztery trafienia na koncie. W ligowej klasyfikacji strzelców Polak i Hiszpan zajmują trzecie miejsce, razem z czterema innymi piłkarzami. Prowadzi Kylian Mbappe z ośmioma bramkami.

FC Barcelona jest liderem La Ligi z 19 punktami na koncie po siedmiu meczach. Ma jeden punkt przewagi nad Realem Madryt. "Blaugrana" jest jednym z dwóch niepokonanych zespołów w lidze. Drugim jest Elche. Beniaminek notuje zaskakująco dobry start sezonu, zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli.