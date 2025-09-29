W Barcelonie wydali wyrok na Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

Robert Lewandowski zdobył w niedzielę swoją czwartą bramkę w tym sezonie ligowym. W sumie w 154 meczach dla FC Barcelony strzelił aż 104 gole. To jego czwarty sezon w stolicy Katalonii, miał wymierny wpływ na poprzednie sukcesy.

Czy Lewandowski jest legendą Barcelony? Kibice już wiedzą

Na twitterowym profilu "Barca Times", który obserwuje ponad milion osób, pojawił się wątek dotyczący statusu Lewandowskiego w Barcelonie, czy Polaka należy uznać za legendę katalońskiego klubu. Z pewnością jest jedną z osób, które wyciągnęły zespół z dołka, w który wpadła po odejściu Leo Messiego. Zaryzykował, zaangażował się w projekt ogarnięty kryzysem na wielu płaszczyznach. Dziś Barcelona znów jest na ustach wszystkich - gra imponująco, wygrywa tytuły, gromi Real Madryt w El Clasico, była najbliżej finału Ligi Mistrzów od lat.

Kibice "Blaugrany" biorący udział w dyskusji nie mają wątpliwości - Lewandowski powinien mieć status legendy Barcelony. "Każdy gracz, który wybrał nas, gdy byliśmy najgorsi, jest legendą. Kounde, Raphinha, Lewandowski, Inigo Martinez. Wszyscy wybrali niższą pensję, odrzucając miliony euro od gigantów, tylko po to, by zabłysnąć w naszych barwach. To są prawdziwe legendy" - tak brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod postem.

Inni zauważają, że w dość krótkim czasie wskoczył do grona jednych z najlepszych strzelców w historii zespołów, co należy szczególnie docenić, patrząc na wiek piłkarza. W sierpniu skończył 37 lat.

"Przyszedł w 2022 r. i pomógł nam wrócić do rywalizacji. To czyni go legendą. Nie licząc jego niesamowitych występów. Jak to możliwe, że jest już tak daleko w swojej karierze i wciąż jest tak zabójczo skuteczny i niesamowity?" - czytamy w kolejnym komentarzu, który ma kilkaset polubień.

"Przebił wiele legend Barcelony, takie jak Figo, David Villa, Thierry Henry, Michael Laudrup i Gary Lineker", "Przyszedł do nas, gdy nikt nie chciał przyjść z powodu problemów finansowych. Pomógł odzyskać chwalę", "Uratował Barcelonę przed zostaniem kolejnym Milanem lub Manchesterem United" - to kolejne komentarze.

Inni zwracają uwagę na jego dużą odwagę, zostawiając Bayern Monachium, który w tamtym momencie był stabilny i dawał gwarancję zdobycia tytułów. "Przyszedł, gdy byliśmy w opałach i nie miał gwarancji, że będzie zarejestrowany w składzie. Zostawił dominujący Bayern. Zachowuje się jak prawdziwy profesjonalista, pomaga młodszym zawodnikom, strzelił ponad 100 goli w ciągu trzech sezonów w niestabilnej drużynie. Zdecydowanie jest legendą" - czytamy.

"Jeśli Lewandowski nie jest legendą, to nikt nią nie jest" - dodał kolejny z kibiców.

Są jednak tacy, którzy uważają, że Lewandowski nie zasłużył jeszcze na status legendy w zespole, ale to mniejszość. Przekonują, że musi wygrać Ligę Mistrzów z Barceloną, by zostać klubową legendą.

Dzięki wygranej w niedzielę z Realem Sociedad FC Barcelona jest liderem La Ligi z jednym punktem przewagi nad Realem Madryt. "Blaugrana" wykorzystała bolesną porażkę "Królewskich" w derbach Madrytu z Atletico aż 2:5.