Sensacyjna decyzja! Legia żegna się z trenerem

Legia Warszawa czeka na mistrzostwo Polski już pięć lat. Po raz ostatni triumfowała w sezonie 2020/21. W kolejnej kampanii zaprezentowała się bardzo słabo, bo zajęła dopiero 10. miejsce. Drużyną targał wówczas potężny kryzys, ale w kolejnych latach było już lepiej i stołeczny klub znów rywalizował z czołówką. Zdecydowanie lepiej w ostatnich sezonach radziła sobie za to młodzieżowa ekipa warszawian, a konkretnie U19. Poprzednie dwie kampanie kończyła mistrzostwem Centralnej Ligi Juniorów. Obecnie także ma spore szanse na tytuł, bo jest piąta w tabeli, tracąc ledwie trzy punkty do lidera Lecha Poznań. Dlatego też może zaskakiwać decyzja, która rzekomo zapadła w gmachach klubu.

Arkadiusz Adach żegna się z Legią Warszawa. Szok

Jak donosi portal legia.net, ze stanowiska pierwszego szkoleniowca Legii U19 został zwolniony Arkadiusz Adach. A przecież to on był jednym z "ojców" sukcesów, o których pisaliśmy powyżej. W sezonie 2023/24 dołączył do drużyny, gdzie był asystentem, a później awansował na samodzielnego trenera.

"Według naszych informacji, to decyzja klubu" - czytamy. O powodach rozstania nie wiadomo na razie nic konkretnego. Legia nie potwierdziła jeszcze informacji o zakończeniu współpracy. Adach poprowadził drużynę samodzielnie w 37 spotkaniach. I to z sukcesami. Odniósł 26 zwycięstw, czterokrotnie padł remis, a siedem razy musiał uznać wyższość rywali. Średnio zdobywał 2,22 punktów na mecz, co jest dość przyzwoitym wynikiem.

Informacja o rzekomym zwolnieniu jest o tyle szokująca, że przecież w niedzielę 28 września, Legia odniosła wysokie zwycięstwo nad młodzieżową drużyną Lechii Gdańsk. Zdobyła aż cztery gole, a sama nie dała sobie wbić żadnego. Kolejny mecz Legia rozegra już w sobotę 4 października, a rywalem będzie Górnik Zabrze. Jeśli doniesienia mediów okażą się prawdą, to Adach nie będzie wówczas zasiadał na ławce trenerskiej. Nie wiadomo, kto go zastąpi.