Aż trudno uwierzyć. Tak teraz wygląda Zlatan Ibrahimović. Szok

- Tylko umiejętności, bez wygrywania? Uważam, że jestem najlepszy. Bez żartów. Jestem najbardziej kompletnym piłkarzem, jaki kiedykolwiek istniał. W kwestii umiejętności - zapewniał dwa lata temu Zlatan Ibrahimović. Szwed uwielbiał gloryfikować swoją osobę i nigdy nie brakowało mu pewności siebie. Wiedział, czego chce i do tego dążył. I robi to nawet po zakończeniu kariery. Mimo że w 2023 roku odwiesił buty na kołek, to mocno "inwestuje" w siebie i w swoją formę.

Zlatan Ibrahimović zszokował publikę nagraniem. Tak teraz wygląda

Najlepiej świadczy o tym filmik, jaki na Instagramie opublikował Ibrahimović. Przedstawia on Szweda w trakcie sesji na siłowni. Wykonywał różne ćwiczenia ze sztangą. Na początku jednak, wydaje się nie przypadkowo, uniósł delikatnie koszulkę i pokazał mięśnie brzucha. Te są dość mocno wyrzeźbione, czym udowadnia, w jak świetnej formie się znajduje.

"Siła natury" - napisał Ibrahimović, czym zapewnił, że taką sylwetkę osiągnął jedynie ciężką pracą, a nie farmaceutykami. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo polubień - niemal 200 tysięcy - a także sporo komentarzy. "Tak, kolego!!!!", "Niedługo skończysz 44 lata, a będziesz sprawniejszy niż kiedykolwiek", "Najlepszy w historii" - pisali.

Ibrahimović to jeden z najlepszych piłkarzy świata. Grał dla takich klubów, jak Juventus, Inter Mediolan, FC Barcelona, PSG, Ajaks Amsterdam czy AC Milan. W ostatnim z zespołów zakończył karierę. Zdobył mnóstwo trofeów, m.in. 12 mistrzostw kraju - raz w Hiszpanii, pięć razy we Włoszech, cztery razy we Francji i dwukrotnie w Holandii. Kilka lat temu wydał nawet autobiografię pod tytułem "Adrenalina. Moje nieznane historie".