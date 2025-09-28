Fantastyczny mecz reprezentanta Polski! Tak się walczy o powrót do kadry

Była 16. minuta niedzielnego meczu dziewiątej kolejki ligi belgijskiej: Cercle Brugge - KAA Gent. Właśnie wtedy Jen-Kevin Duverne, obrońca gości posłał dalekie podanie do napastnika Wilfrieda Kangi. Ten dobrze się zastawił, minął obrońcę i z pola karnego podał do Michała Skórasia. 25-letni skrzydłowy strzałem z pierwszej piłki w długi róg z ok. 13 metrów pokonał bramkarza gospodarzy. Goście cieszyli się wtedy z prowadzenia 1:0.

Świetny mecz Michała Skórasia w lidze belgijskiej

To jednak nie koniec popisów Michała Skórasia w tym meczu. W doliczonym czasie gry pierwszej połowie były zawodnik Lecha Poznań dośrodkował z lewej strony, a Japończyk Atsuki Ito strzałem z sześciu metrów trafił na 2:2. Wcześniej dwa gole dla gospodarzy zdobyli Steve Ngoura (22. z rzutu karnego) oraz Edgaras Utkus (43.).

Skóraś pierwszą połowę zakończył zatem z golem i asystą! Po przerwie znów pokazał klasę. W 69. minucie miał drugą asystę! Tym razem przy trafieniu Omriego Gandelmana na 3:2 dla gości. Dziewięć minut później Skóraś opuścił boisko. W 87. minucie jego zmiennik Franck Surdez ustalił wynik na 4:2.

Skrzydłowy walczy o powrót do reprezentacji Polski i powołanie od trenera Jana Urbana. Po raz ostatni zagrał w niej w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy w meczu mistrzostw Europy wszedł na ostatnie 22 minuty starcia z Francją. Wychowanek Lecha Poznań dotychczas grał w koszulce z orzełkiem na piersi dziewięć razy i miał dwie asysty.

Skóraś do niedzielnego meczu z Cercle Brugge w lidze grał pięć razy i zdobył jednego gola. Do klubu KAA Gent trafił we wrześniu tego roku z innego belgijskiego zespołu - Club Brugge (tam wystąpił 90 razy, zdobył sześć bramek i miał osiem asyst).

KAA Gent zapłacił za niego trzy miliony euro, a Skóraś podpisał umowę do czerwca 2029 roku.

KAA Gent z 14 punktami w dziewięciu meczach jest na 4. miejscu w tabeli ligi belgijskiej. Cercle Brugge z dziewięcioma punktami jest na 14. pozycji.