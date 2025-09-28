Polski klub zwolnił trenera. Cztery porażki z rzędu i do widzenia!

W sobotę Stal Mielec pojechała do Rzeszowa na mecz ze Stalą. Gospodarze triumfowali 3:2 i jak się okazało, to przelało w Mielcu czarę goryczy. Klub ogłosił, że Ivan Djurdjević żegna się z posadą szkoleniowca. "Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Decyzja dotycząca osoby pełniącej funkcję pierwszego trenera oraz ewentualnych zmian w sztabie szkoleniowym zostanie ogłoszona w oddzielnym komunikacie" - dodano.

Najpierw spadek, a teraz to. Źle dzieje się w Stali Mielec

Djurdjević został trenerem Stali Mielec 1 kwietnia. Nie zdołał jednak utrzymać drużyny w PKO Ekstraklasie, a po spadku zachował stanowisko, ale mielczanie także zawodzili. Przegrali cztery ostatnie mecze z rzędu, wliczając w to również starcie z Puszczą Niepołomice w STS Pucharze Polski.

W lidze piłkarze Stali zajmują obecnie 15. miejsce z dorobkiem 11 punktów, plasując się tuż nad strefą spadkową. Djurdjević łącznie poprowadził Stal w 20 meczach. Jego bilans to 4 wygrane, 7 remisów i 9 porażek.

Po spadku z PKO Ekstraklasy doszło do przebudowy drużyny. Dało się odczuć, że Stal nie powalczy o rychły powrót do elity, ale pewnie tak złych wyników nie zakładał nikt.

Djurdjević prowadził już cztery kluby. Zaczął od Lecha

Przed Stalą Mielec 48-latek pracował na kilku szczeblach w Lechu Poznań, by w 2018 roku przejąć pierwszą drużynę. Nie spędził jednak w niej zbyt wiele czasu. Następnie widzieliśmy go w Chrobrym Głogów (2019-2022) oraz Śląsku Wrocław (2022-2023).

Drużyna z Mielca natomiast ostatnie zwycięstwo w lidze zanotowała 25 sierpnia, gdy pokonała 1:0 GKS Tychy. W następnej kolejce zmierzy się z Chrobrym Głogów. To spotkanie odbędzie się 3 października o godz. 18:00.