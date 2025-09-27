W Barcelonie go nie chcieli, a tu bum! Tak nie strzela nawet Lewandowski

Ansu Fati był wielką nadzieją FC Barcelony. W wychowanku La Masii upatrywano nowego Messiego. Ba, dołączył do pierwszej drużyny i przejął nawet legendarną koszulkę z numerem "10". Ale Argentyńczyka w niej nie przypominał. Dość często zawodził, aż w końcu trenerzy nie dawali mu zbyt wielu szans do gry, szczególnie Hansi Flick. Latem 2025 Katalończycy pozbyli się "balastu" - Hiszpan dołączył do AS Monaco na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za około 11 mln euro. Kto wie, może wkrótce Barcelona przyjmie go z otwartymi ramionami. Dlaczego? Ano dlatego, że 22-latek czaruje na boisku.

Przebudzenie Ansu Fatiego. Statystyki marzeń. Tak nie strzela nawet Lewandowski

Początek sezonu był trudny dla Fatiego. Adi Hutter nie stawiał na niego w ogóle. Ba, nie uwzględnił go nawet w kadrze na cztery pierwsze mecze ligowe. Powód? Rzekomo chciano spokojnie wdrożyć go do gry, by uniknął kontuzji. W końcu trener zdecydował się wpuścić go na murawę, oczywiście z ławki rezerwowych. I błyskawicznie Fati mu się odwdzięczył. 18 września zadebiutował w nowych barwach - rozegrał ledwie 27 minut w starciu z Club Brugge w Lidze Mistrzów, ale zdążył zdobyć gola i to honorowego (1:4).

Następnie szkoleniowiec postawił na niego od drugiej połowy meczu z FC Metz (5:2) w Ligue 1. I Fati ustrzelił dublet. Mimo wszystko Hutter nie wystawił go w pierwszym składzie na sobotnie spotkanie z FC Lorient. Hiszpan pojawił się na murawie dopiero w 65. minucie, ale i tym razem wpisał się na listę strzelców. Trafienie padło praktycznie w ostatniej akcji - w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry. Fati wykorzystał rzut karny. Choć drużynie wygrać się nie udało (1:3), to piłkarz znów zdobył bramkę honorową.

Barcelona może pluć sobie w brodę?

Było to już jego trzecie spotkanie z rzędu w barwach Monaco i trzecie z golem. Na koncie ma już cztery trafienia. Na murawie łącznie spędził ledwie 97 minut, co oznacza, że pokonuje bramkarzy średnio co 24 minuty. To niesamowite statystyki. Widać, że Hiszpan znajduje się w wysokiej dyspozycji. Teraz mógłby przydać się Barcelonie, którą targają kontuzje. Z linii ofensywy urazy złapało aż dwóch zawodników - Lamine Yamal i Raphinha, choć ten pierwszy może wrócić do gry już w najbliższych godzinach.

Przez najbliższy sezon Fati pozostanie jednak w szeregach francuskiej ekipy. Ta, mimo sobotniej porażki, znajduje się wysoko w tabeli Ligue 1. Zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem 12 punktów po sześciu kolejkach. Kolejny mecz rozegra w najbliższą środę. Rywalem będzie Manchester City. Będzie to spotkanie w ramach Ligi Mistrzów.