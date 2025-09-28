Ousmane Dembele zarobił fortunę za Złotą Piłkę

Dziennik "Mundo Deportivo" przekazał, że Ousmane Dembele uzbierał w sumie 1380 punktów. Lamine Yamal, który był drugi, tych "oczek" miał 1059. Trzeci Vitinha zgromadził 703 pkt. - Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie - powiedział redaktor naczelny "FF" Vincent Garcia. Robert Lewandowski, który był siedemnasty otrzymał 49 punktów - dwa mniej od 16. Viniciusa Juniora i cztery więcej od Scotta McTominaya z Napoli.

Tyle Ousmane Dembele zarobił za Złotą Piłkę. Niewiarygodna kasa

Stacja RMC Sport poinformowała, że, choć Złota Piłka "nie przewiduje żadnej nagrody pieniężnej", to trofeum zdobyte przez 28-latka będzie miało "znaczący wpływ na finanse". Dembele ma w kontrakcie z PSG wpisaną premię za to osiągnięcie. "Kwota nie została ujawniona, ale prawdopodobnie nie będzie niższa niż siedmiocyfrowa" - czytamy. Dodatkowe pieniądze wypłaci mu również - marka Adidas.

"Przewidzieli to zwycięstwo, zlecając mu kilka tygodni temu serię sesji zdjęciowych w ramach kampanii 'Ous'man of the Year'" - napisano. Dziennikarze uważają, że w tego typu kontrakcie premia za zdobycie Złotej Piłki jest "całkowicie normalna". Dembele wspomniał, że jego agent Moussa Sissoko zawsze w niego wierzył i mówił, że pewnego dnia sięgnie po tę nagrodę. "Nic więc dziwnego, że uwzględnił tę klauzulę" - oznajmiono. Inni sponsorzy, by móc go teraz przekonać do współpracy, dosłownie "o niego walczą".

Francuz zakończył sezon ze znakomitym bilansem. Rozegrał łącznie 53 spotkań, w których zdobył 35 bramek i zanotował 16 asyst. PSG zdobyło w poprzednich rozgrywkach mistrzostwo Francji, Puchar Francji, Superpuchar Francji oraz przede wszystkim Superpuchar UEFA i Ligę Mistrzów. Dembele jest obecnie wyceniany na 90 mln euro.

Ojciec Lamine'a Yamala Mounir Nasraoui nie mógł pogodzić się z werdyktem. Jego zdaniem Dembele nie wygrał tego plebiscytu. - To była krzywda moralna wyrządzona człowiekowi. Lamine jest najlepszym graczem na tym globie. I to zdecydowanie. Ale nie dlatego, że jest moim synem, a dlatego, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie, on nie ma rywala - skwitował.