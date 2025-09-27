Niebywałe. Fabiański ledwo wrócił, a tu takie wieści

- Jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę szczęśliwy, że wracam, bo ten klub wiele znaczy dla mnie i dla ludzi, którzy tu są. To było miłe i piękne uczucie zobaczyć ich ponownie - powiedział Fabiański w rozmowie z klubową stroną po ponownym podpisaniu kontraktu z West Hamem. - Mam ogromne doświadczenie, więc myślę, że to się może przydać. Na pewno będę dalej pracował tak jak dotychczas, ale jednocześnie rozumiem, że moja rola jest zupełnie inna - dodał.

Łukasz Fabiański ma nowego trenera. West Ham opublikował komunikat

Tuż po podpisaniu kontraktu z Fabiańskim zadowolenia nie krył trener Graham Potter. - To transfer, który ma sens dla wszystkich. Łukasz doskonale zna klub, jest tu przez wszystkich szanowany i bardzo popularny. Swoją osobowością i charakterem będzie dawał świetny przykład, zwłaszcza młodszym zawodnikom i jest kimś, komu naprawdę zależy na West Hamie United i jest gotów pomóc nam w jakikolwiek sposób. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że do nas wrócił - powiedział.

Jak się okazało, 50-latek nie miał zbyt dużo czasu, by popracować z naszym bramkarzem. West Ham poinformował w sobotę o rozstaniu ze szkoleniowcem. - Wyniki oraz występy drużyny w ostatnim czasie nie spełniły oczekiwań. Rada Dyrektorów uważa, że zmiana jest konieczna, by jak najszybciej poprawić pozycję zespołu w Premier League - przekazano. Dodano, że wspólnie z Potterem z klubu odeszli trenerzy Bruno Saltor, Billy Reid, Narcis Pelach, Casper Ankergren oraz Linus Kandolin.

"Trwa proces wyboru następcy" - uzupełniono. Niedługo to wszystko trwało. West Ham podał w sobotę wieczorem, że nowym trenerem zespołu został Nuno Espírito Santo. Ten niespełna trzy tygodnie temu po słabym początku sezonu został zwolniony z Nottingham.

"Jestem bardzo zadowolony i dumny, że tu jestem i mogę reprezentować West Ham United. Moim celem jest ciężka praca, aby wydobyć z zespołu to, co najlepsze i zapewnić nam jak największą konkurencyjność. Praca już się rozpoczęła i z niecierpliwością czekam na czekające mnie wyzwanie" - oznajmił, cytowany przez stronę internetową.

West Ham po pięciu kolejkach ligowych zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli ligowej, mając w dorobku trzy punkty. Najbliższe spotkanie drużyna rozegra w poniedziałek 29 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Evertonem.