Niebywałe! Szykuje się sensacyjny powrót Benzemy

Z końcem sierpnia Jose Mourinho został zwolniony z Fenerbahce, a już w połowie września został zatrudniony w Benfice. Tym samym Portugalczyk po ponad 21 latach wrócił do ligi portugalskiej. Dotychczas poprowadził Benficę w trzech meczach - 3:0 z AVS Futebol, 1:1 z Rio Ave i 2:1 z Gil Vicente.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Jose Mourinho rozmawiał z Karimem Benzemą

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Jose Mourinho bardzo chciałby sprowadzić do Benfiki Karima Benzemę. Temat nie umarł, o czym świadczą sobotnie doniesienia hiszpańskiej "Marki". "Francuz może opuścić ligę saudyjską i przenieść się do Benfiki w styczniu" - czytamy w artykule Jose Felixa Diaza.

"Karim Benzema jest bliżej powrotu do Europy, niż wielu mogłoby przypuszczać. Jeśli transfer dojdzie do skutku, to nastąpi to w styczniowym oknie transferowym. Jego możliwym celem nie jest nic innego jak Benfica" - podkreślił dziennikarz. Zdradził, że Mourinho zadzwonił do Benzemy przed kilkoma dniami, żeby poinformować, że chciałby go w Benfice.

Zobacz też: Alarm w Barcelonie! Awaryjnie ściągają bramkarza. Co ze Szczęsnym?

"Benzema o tym myślał. Wie, że jego miejsce jest teraz w Arabii Saudyjskiej i że jego kariera dobiega końca, ale kusząca oferta Mourinho skłoniła go do rozważenia możliwości powrotu do europejskiej piłki nożnej" - podkreślono. Diaz podsumował, że słaby początek sezonu Al-Ittihad sprawił, że Benzema może opuścić Arabię Saudyjską. A przecież kontrakt laureata Złotej Piłki z 2022 roku wygasa już w czerwcu przyszłego roku.

Benzema i Mourinho dobrze się znają. Pracowali razem przez trzy lata (2010-2013) w Realu Madryt, gdzie wygrali wspólnie mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii oraz trzykrotnie dochodzi do półfinału Ligi Mistrzów.