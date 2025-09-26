Tyle punktów dostała Ewa Pajor w plebiscycie Złotej Piłki. Tak, to jest prawda

Ewa Pajor zajęła ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki kobiet. To jednak nie koniec. Polka została też laureatką Trofeum Gerda Muellera. Otrzymuje ją piłkarka, która w poprzednim sezonie strzeliła najwięcej goli łącznie we wszystkich rozgrywkach. "- Ewa wchodzi tam, gdzie brakuje tlenu. Atakuje szczyty, których inni nie są w stanie - mówi Sport.pl Nina Patalon. Selekcjonerka reprezentacji Polski zaczynała pracę z Pajor, gdy ta miała 10 lat. W poniedziałek wieczorem na gali "France Football" Pajor odebrała nagrodę im. Gerda Muellera dla najlepszej napastniczki na świecie" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Wiadomo, ile Ewie Pajor zabrakło do podium Złotej Piłki

W piątek, 26 września opublikowano dokładne wyniki plebiscytu Złotej Piłki wraz z punktami. Okazało się, że Polka zdobyła 139 punktów. Do podium straciła jednak bardzo dużo, bo do trzeciej w zestawieniu Angielki Alessi Russo (Arsenal) - aż 281 punktów.

Walka o triumf w Złotej Piłce kobiet była zacięta. Zwyciężczyni Hiszpanka Aitana Bonmati (FC Barcelona) wyprzedziła swoją rodaczkę Marionę Caldentey (Arsenal) zaledwie o 28 punktów.

Robert Lewandowski zdobył mniej punktów od Ewy Pajor, bo tylko 49 i zajął dopiero 17. miejsce. Zwycięzca Złotej Piłki - Francuz Ousmane Dembele (PSG) zdobył 1380 punktów. Hiszpan Lamine Yamal (FC Barcelona), który był drugi miał 1059 punktów, a trzeci Portugalczyk Vitinha (PSG) - 703.

Złota Piłka została przyznana na podstawie głosów dziennikarzy - po jednym z każdego z 50 państw najwyżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA. Wszyscy głosujący wybrali 10 zawodniczek i 10 zawodników, przyznając im kolejno 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 oraz jeden punkt.

Punktacja kobiet w Złotej Piłce