Oto wyniki Złotej Piłki. Tyle punktów zdobył Lewandowski. To nie żart
Poznaliśmy wyniki Złotej Piłki. Redaktor naczelny "France Football" wcześniej zdradził, że Ousmane Dembele - tegoroczny triumfator, zmiótł konkurencję. Czy tak było naprawdę? Tak prezentują się wyniki. Niewiele brakowało, a Robert Lewandowski byłby jeszcze niżej.
Fot. Albert Gea / REUTERS

Wyniki plebiscytu Złotej Piłki wciąż wywołują mnóstwo emocji. Ostatecznie zwyciężył Ousmane Dembele, który pokonał Lamine'a Yamala. Na wyniki trzeba było trochę czekać, ale zanim do tego doszło redaktor naczelny "Frarnce Football" ujawnił, że między Francuzem i Hiszpanem oraz resztą stawki była przepaść. - Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - oświadczył Vincent Garcia, cytowany przez "L'Equipe" i radio RMC Sport.

Oto wyniki Złotej Piłki. Taka przepaść dzieliła Dembele i Yamala

W końcu doczekaliśmy się wyników wszystkich zawodników z Top 30. Jak donosi "Mundo Deportivo" - dziennikarz nie kłamał, ani nie podkoloryzowywał faktów. Ousmane Dembele uzbierał w sumie 1380 punktów. Lamine Yamal, który był drugi tych "oczek" miał 1059. Trzeci Vitinha zgromadził 703 pkt.

Sporo kontrowersji było także wokół Pedriego. Eksperci, głównie ci hiszpańscy nie zgadzali się z tak niską lokatą pomocnika FC Barcelony. Jak się okazuje miał on 124 pkt i tylko jedno "oczko" przewagi nad 12. Chwiczą Kwaracchelią.

Jeśli chodzi o polski akcent, to Robert Lewandowski, który był siedemnasty otrzymał 49 punktów - dwa mniej od 16. Viniciusa Juniora i cztery więcej od Scotta McTominaya z Napoli. Tak prezentują się czołowie miejsca w plebiscycie Złotej Piłki:

  • 1. Ousmane Dembele (PSG/Francja) – 1380 punktów
  • 2. Lamine Yamal (Barcelona/Hiszpania) – 1059 punktów
  • 3. Vitinha (PSG/Portugalia) – 703 punkty
  • 4. Mohamed Salah (Liverpool/Egipt) – 657 punktów
  • 5. Raphinha (Barcelona/Brazylia) – 620 punktów
  • 6. Achraf Hakimi (PSG/Maroko) – 484 punkty
  • 7. Kylian Mbappe (Real Madryt/Francja) – 378 punktów
  • 8. Cole Palmer (Chelsea/Anglia) – 211 punktów
  • 9. Gianluigi Donnarumma (PSG-Man. City/Włochy) – 172 punkty
  • 10. Nuno Mendes (PSG/Portugalia) – 171 punktów
  • 11. Pedri Gonzalez (Barcelona/Hiszpania) – 124 punkty
  • 12. Kvaratskhelia (Napoli-PSG/Gruzja) – 123 punkty
  • 13. Harry Kane (Bayern/Anglia) – 112 punktów
  • 14. Desire Doue (PSG/Francja) – 74 punkty
  • 15. Gyokeres (Sporting-Arsenal/Szwecja) – 56 punktów
  • 16. Vinicius (Real Madryt/Brazylia) – 51 punktów
  • 17. Robert Lewandowski (Barcelona/Polska) – 49 punktów

