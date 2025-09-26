Oto wyniki Złotej Piłki. Tyle punktów zdobył Lewandowski. To nie żart

Wyniki plebiscytu Złotej Piłki wciąż wywołują mnóstwo emocji. Ostatecznie zwyciężył Ousmane Dembele, który pokonał Lamine'a Yamala. Na wyniki trzeba było trochę czekać, ale zanim do tego doszło redaktor naczelny "Frarnce Football" ujawnił, że między Francuzem i Hiszpanem oraz resztą stawki była przepaść. - Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - oświadczył Vincent Garcia, cytowany przez "L'Equipe" i radio RMC Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sędziowie powinni być karani za złe decyzje? Kosecki: Dla nich już największą karą jest hejt w Internecie

Oto wyniki Złotej Piłki. Taka przepaść dzieliła Dembele i Yamala

W końcu doczekaliśmy się wyników wszystkich zawodników z Top 30. Jak donosi "Mundo Deportivo" - dziennikarz nie kłamał, ani nie podkoloryzowywał faktów. Ousmane Dembele uzbierał w sumie 1380 punktów. Lamine Yamal, który był drugi tych "oczek" miał 1059. Trzeci Vitinha zgromadził 703 pkt.

Sporo kontrowersji było także wokół Pedriego. Eksperci, głównie ci hiszpańscy nie zgadzali się z tak niską lokatą pomocnika FC Barcelony. Jak się okazuje miał on 124 pkt i tylko jedno "oczko" przewagi nad 12. Chwiczą Kwaracchelią.

Zobacz też: Rivaldo zobaczył, kto wygrał Złotą Piłkę i przemówił. Nie ma złudzeń

Jeśli chodzi o polski akcent, to Robert Lewandowski, który był siedemnasty otrzymał 49 punktów - dwa mniej od 16. Viniciusa Juniora i cztery więcej od Scotta McTominaya z Napoli. Tak prezentują się czołowie miejsca w plebiscycie Złotej Piłki: