Tragedia podczas meczu. "Wszyscy w Arsenalu są zdruzgotani"

Bardzo smutne wieści napłynęły w Wielkiej Brytanii. Zmarł Billy Vigar na wskutek koszmarnego wypadku, jaki miał miejsce podczas meczu siódmej ligi Chinchester City - Wingate & Finchley FC. Do zdarzenia doszło na początku spotkania. 21-latek doznał urazu głowy po upadku na murawę. Po chwili mecz został przerwany, a na boisku pojawili się ratownicy medyczni.

Nie żyje Billy Vigar, były piłkarz Arsenalu

Klub Chichester City poinformował, że napastnik został przewieziony helikopterem do szpitala, gdzie zmarł. "Po poważnym urazie mózgu, którego doznał w zeszłą sobotę, Billy Vigar został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. We wtorek potrzebował operacji, aby zwiększyć szanse na wyzdrowienie. Chociaż operacja pomogła, uraz okazał się dla niego zbyt silny i zmarł w czwartek rano" - napisano w oświadczeniu.

Billy Vigar dołączył do akademii Arsenalu w grudniu 2017 roku. Miał wtedy 14 lat. Profesjonalny kontrakt podpisał pięć lat później - w lipcu 2022 roku. Grał na wypożyczeniach w Derby, czy Eastbourne Borough. W lipcu 2024 roku dołączył do Hastings United. Przed rozpoczęciem tego sezonu podpisał kontrakt z Chichester.

Arsenal zareagował na śmierć swojego wychowanka w mediach społecznościowych. "Wszyscy w Arsenalu są zdruzgotani szokującą wiadomością o śmierci byłego wychowanka akademii Billy'ego Vigara. W tej trudnej chwili nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi. Rest in peace, Billy" - napisano w komunikacie.

Kolejny mecz przeciwko Lewes FC również został przełożony.