W dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada będą organizatorami kolejnej edycji mistrzostw świata. Coraz więcej drużyn ma już zapewniony awans do turnieju, ale nie ma w tym gronie reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana zagra jeszcze cztery spotkania w eliminacjach MŚ, a planem minimum jest wywalczenie awansu do marcowych baraży. Nie wiadomo, czy na mundialu zagra Izrael (w przypadku wywalczenia awansu), natomiast administracja Donalda Trumpa będzie lobbować za tym, by nie doszło do wykluczenia przed mistrzostwami.

Trump przeniesie mecze mistrzostw świata? "Radykalni lewicowi szaleńcy"

Aż jedenaście amerykańskich miast będzie gościć u siebie mecze podczas mistrzostw świata w przyszłym roku. Mowa o Miami, San Francisco, Boston, Filadelfia, Seattle, Atlanta, Los Angeles, Nowy Jork, Dallas, Kansas City oraz Houston.

Ze słów prezydenta Donalda Trumpa wynika, że spotkania MŚ z niektórych miast mogą nagle zostać przeniesione. Mowa tutaj o miastach, które są rządzone przez Partię Demokratyczną - Seattle oraz San Francisco. Stanie się tak w momencie, gdy w tych miastach będzie niebezpiecznie.

- To ciekawe pytanie, na pewno zadbamy o bezpieczeństwo podczas turnieju. Seattle i San Francisco rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Jedziemy do Memphis, Chicago i innych miast. Będzie tam bezpiecznie na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy - opowiadał Trump podczas rozmów z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Media zwracają uwagę na to, że Trump utrzymuje bliskie relacje z Giannim Infantino, czyli prezydentem FIFA. W Seattle i San Francisco odbędzie się po sześć meczów podczas mistrzostw świata. Łącznie w turnieju wystąpi 48 zespołów, co jest największą liczbą w historii.

Tak Trump mówił o mistrzostwach świata. "Ogromny zaszczyt"

- To największe, prawdopodobnie największe wydarzenie w sporcie. To ogromny zaszczyt wprowadzić globalne wydarzenie i tę niesamowitą grupę ludzi i tych niewiarygodnych sportowców, najlepszych sportowców na świecie, do kulturalnego centrum stolicy naszego kraju - opowiadał Doanld Trump o organizacji mistrzostw świata w 2026 r.

Ostatnio portal "Politico" ujawnił, że miasta-gospodarze turnieju nie mają wystarczających funduszy na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie mundialu - mowa tu o kosztach w wysokości 150 mln dolarów. Co najmniej dwa komitety zwróciły się do FIFA z prośbą o wsparcie finansowe, a zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w Kalifornii.

