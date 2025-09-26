Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. To 17-latek

Polska zagra w październiku towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie (9 października) i w ramach eliminacji do mundialu z Litwą w Kownie (12 października). Pierwszy mecz wydaje się być idealną okazją do przetestowania niektórych zawodników.

Media: Absolutny debiutant ma dostać powołanie od Urbana

Według informacji "Przeglądu Sportowego Onet" na liście powołanych przez Jana Urbana ma znaleźć się Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest bacznie obserwowany przez wszystkich. Jak na swój wiek gra naprawdę dojrzale, imponuje przeglądem pola i szybkością. Potrafi też być skuteczny - we wrześniowych meczach kadry U21 z Macedonią Północną i Armenią strzelił trzy gole.

Pomysł powołania Pietuszewskiego przewijał się w mediach jeszcze przed wrześniowym zgrupowaniem. Ale panowało przekonanie, że warto go sprawdzić jeszcze w kadrze U21, podejść ostrożniej i nie robić wobec nastolatka wygórowanych oczekiwań.

Urban przyznał niedawno, że jego sztab ma nastolatka "na radarze" i obserwuje jego rozwój. - Mamy gościa na uwadze, podoba nam się. Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie u Jerzego Brzęczka. Ale kto wie, czy go nie powołamy? Nie wykluczam tego - mówił kilka dni temu na kanale YouTube "Prawda Futbolu".

Gdyby Pietuszewski zadebiutował w narodowych barwach w meczu z Nową Zelandią, byłby drugim najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski. W dniu meczu będzie miał 17 lat i 142 dni. Młodszy w dniu debiutu był jedynie legendarny Włodzimierz Lubański - 16 lat i 188 dni. Zagrał w towarzyskim meczu w Szczecinie z Norwegią 4 września 1963 r. (9:0).

Oskar Pietuszewski zagrał w tym sezonie w barwach Jagiellonii Białystok w 14 meczach, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.