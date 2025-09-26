Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. To 17-latek

Polska zagra w październiku towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie (9 października) i w ramach eliminacji do mundialu z Litwą w Kownie (12 października). Pierwszy mecz wydaje się być idealną okazją do przetestowania niektórych zawodników.
Według informacji "Przeglądu Sportowego Onet" na liście powołanych przez Jana Urbana ma znaleźć się Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest bacznie obserwowany przez wszystkich. Jak na swój wiek gra naprawdę dojrzale, imponuje przeglądem pola i szybkością. Potrafi też być skuteczny - we wrześniowych meczach kadry U21 z Macedonią Północną i Armenią strzelił trzy gole.
Pomysł powołania Pietuszewskiego przewijał się w mediach jeszcze przed wrześniowym zgrupowaniem. Ale panowało przekonanie, że warto go sprawdzić jeszcze w kadrze U21, podejść ostrożniej i nie robić wobec nastolatka wygórowanych oczekiwań.
Urban przyznał niedawno, że jego sztab ma nastolatka "na radarze" i obserwuje jego rozwój. - Mamy gościa na uwadze, podoba nam się. Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie u Jerzego Brzęczka. Ale kto wie, czy go nie powołamy? Nie wykluczam tego - mówił kilka dni temu na kanale YouTube "Prawda Futbolu".
Gdyby Pietuszewski zadebiutował w narodowych barwach w meczu z Nową Zelandią, byłby drugim najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski. W dniu meczu będzie miał 17 lat i 142 dni. Młodszy w dniu debiutu był jedynie legendarny Włodzimierz Lubański - 16 lat i 188 dni. Zagrał w towarzyskim meczu w Szczecinie z Norwegią 4 września 1963 r. (9:0).
Oskar Pietuszewski zagrał w tym sezonie w barwach Jagiellonii Białystok w 14 meczach, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.
