A jednak! Przełomowe wieści ws. przyszłości Lewandowskiego. "Otwarta furtka"

Robert Lewandowski zaprezentował się doskonale w czwartkowym meczu z Realem Oviedo. Choć wszedł na murawę dopiero z ławki w 65. minucie, to już po pięciu minutach cieszył się ze strzelonego gola. - To był bardzo ważny gol. Wiemy, czego możemy oczekiwać po Robercie, w polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie - tłumaczył Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej. I dodał o Polaku: Było widać, że kiedy wchodził z ławki, chciał zmienić rezultat. To nie chodzi tylko o bramkę, ale o zmianę dynamiki meczu.

Robert Lewandowski spisuje się ostatnio coraz lepiej. Poza czwartkowym golem zanotował przecież dublet w spotkaniu z Valencią. Mimo to pozycja naszego napastnika nie jest już taka pewna, zwłaszcza że w świetnej formie znajduje się Ferran Torres. Dziennikarz radia Onda Cero Alfredo Martinez ma takie samo zdanie.

- Na razie nie jest bezdyskusyjnym graczem pierwszego składu - przyznał w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Także dlatego, że Ferran Torres ma świetny początek. Lewandowski zmagał się z urazem, nie był w pełni dyspozycji, więc to też przyczyniło się do gorszego startu. (...) Na obecnym etapie nie jest nietykalny, ma realną konkurencję ze strony Ferrana, co wydaje się dobre dla drużyny, ale też dla niego samego - wytłumaczył.

Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. I choć Deco nie chce na razie zabierać głosu na ten temat, to wydaje się, że istnieje szansa na przedłużenie umowy z Polakiem. - Myślę, że furtka jest ciągle otwarta. Prezes Laporta nie wyklucza przedłużenia kontraktu, jeśli tylko Lewandowski będzie dalej się spisywał tak, jak dotychczas - przekazał Martinez.

- Oczywiście, wszystko będzie zależało od przebiegu sezonu, ale co do zasady nie ma decyzji, że to na pewno ostatni sezon Roberta w Barcelonie. Dzisiaj spokojnie mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że wiosną Lewandowski mówi: "Chcę grać tu nadal". Laporta: "Ok, ile chcesz zarabiać?". Jeśli by doszli do porozumienia - oczywiście przy założeniu, że Lewandowski raczej nie będzie już podstawową "9" - to dlaczego nie? Przy formie Polaka wiek nie musi odgrywać tu decydującej roli - podsumował.

FC Barcelona po sześciu meczach ligowych zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 16 pkt. Do liderującego Realu Madryt traci dwa punkty. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 28 września, kiedy zmierzy się u siebie z Realem Sociedad. 26 października odbędzie się za to pierwsze w tym sezonie El Clasico.