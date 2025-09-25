To była 20. minuta. Ramos zrobił z siebie pośmiewisko na cały świat

Sergio Ramos w lutym tego roku trafił do meksykańskiego klubu Monterrey. W marcu przyszłego roku skończy 40 lat. O słynnym Hiszpanie zrobiło się ostatnio głośno. Wszystko z powodu groteskowego wyegzekwowania rzutu karnego. Rzecz działa się w meczu z Deportivo Toluca.

Kompromitacja Sergio Ramosa. Zaczęło się całe nieszczęście jego klubu

Przy wyniku 1:0 dla Monterrey sędzia podyktował rzut karny. W 20. minucie do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Sergio Ramos. Chciał uderzyć efektowną podcinką w środek bramki - w stylu słynnego czeskiego piłkarza Antonina Panenki. Zrobił to jednak w przewidywalny sposób, a bramkarz rywali bez najmniejszych problemów wyczekał strzelca, został na nogach i złapał piłkę.

To był początek końca Monterrey w tym meczu. Wszystko dlatego, że od 23. do 34. minuty rywale zdobyli trzy gole. Trafienie Olivera Torresa w 39. minucie było ostatnim dobrym wspomnieniem dla kibiców zespołu, w którym występuje Ramos.

Chwilę później Toluca trafiła na 4:2, a po przerwie dołożyła kolejne dwa trafienia. Dzięki temu zwycięstwu udało się jej przeskoczyć Monterrey w tabeli. Liderem pozostaje Cruz Azul, mając dwa punkty więcej od obu drużyn.

Ci, którzy mogliby się zastanawiać - dlaczego Ramos w ogóle podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze? Jest etatowym wykonawcą rzutów karnych w Monterrey. Wcześniej trzy razy (na trzy próby) trafiał do siatki.

Ogólnie hiszpański obrońca może się pochwalić doskonałą skutecznością rzutów karnych w karierze. Zdobywał gole w 35 z 41 prób.