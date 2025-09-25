Ależ sensacja! Dudek powiedział wprost, gdzie powinien trafić Lewandowski

Robert Lewandowski nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Tuż przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwoliła mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Mimo że po przerwie reprezentacyjnej w spotkaniu z Valencią ustrzelił dublet, to w kolejnych starciach z Newcastle i Getafe zagrał zdecydowanie poniżej oczekiwań.
Reprezentant Polski ma ważny kontrakt z FC Barceloną, ale jedynie do końca sezonu. Dyrektor sportowy Deco nie chciał ostatnio komentować przyszłości naszego zawodnika. - Robert był ważny i pozostaje dla nas ważny. Myślę też, że biorąc pod uwagę jego wiek i osiągnięcia, trzeba będzie analizować to rok po roku - wyznał.
Mimo to wiele wskazuje na to, że FC Barcelona nie przedłuży z nim kontrakt. Od dłuższego czasu mówi się, że 37-latek może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Były reprezentant Polski Jerzy Dudek ma jednak inny pomysł. - Wszyscy mówią o dwóch kierunkach: Arabii Saudyjskiej albo USA. Nie wiem, czy na jego miejscu wybrałbym Stany Zjednoczone. To bardzo siłowa liga, która może mu nie pasować, chyba że ma plan biznesowy w stylu Davida Beckhama - tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".
- Liga arabska to oczywiście opcja. Inwestują tam ogromne pieniądze przed mistrzostwami świata i mocno promują swoje rozgrywki. Duży wpływ na jego decyzję będzie miała też reprezentacja Polski i ewentualny awans na mistrzostwa świata. To dodatkowy czynnik motywacyjny, który na pewno weźmie pod uwagę. Wydaje się, że taką wisienką na torcie mogłaby być dla niego Premier League - zaskoczył.
52-latek jest przekonany, że Lewandowski dałby radę. - Raczej nie powrót do Bundesligi, ale rok lub dwa w topowym angielskim klubie. Patrząc na to, jak wygląda pod względem fizycznym, to tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia. Widziałbym go tam - oznajmił. Transfer naszego napastnika do Premier League to byłaby ogromna sensacja, choć w przeszłości spekulowano, że może on dołączyć do Manchesteru United czy Chelsea.
Lewandowski od początku sezonu nie grał zbyt dużo. Można było to argumentować urazem, natomiast trzeba przyznać, że Ferran Torres jest w świetnej formie. Czy zatem Polak coraz bardziej musi przyzwyczajać się do roli rezerwowego? - Kończący się kontrakt na pewno będzie miał wpływ na decyzje trenera i zarządu, którzy mogą chcieć promować zawodników ważnych także w kontekście przyszłego sezonu. Kluby zawsze inwestują w przyszłość i to jest ważny aspekt - powiedział.
- Myślę jednak, że szacunek do Roberta w Barcelonie jest tak duży, że nie zostanie odstawiony na boczny tor tylko z tego powodu. Rywalizacja jest ogromna. Barcelona gra bardzo ofensywnie, co może działać na jego korzyść. Kto wie, jeśli strzeli jeszcze kilkanaście bramek, może nawet zostanie mu zaproponowane przedłużenie umowy - podsumował.
