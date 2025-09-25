Ależ sensacja! Dudek powiedział wprost, gdzie powinien trafić Lewandowski

Robert Lewandowski nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Tuż przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwoliła mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Mimo że po przerwie reprezentacyjnej w spotkaniu z Valencią ustrzelił dublet, to w kolejnych starciach z Newcastle i Getafe zagrał zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Dudek powiedział wprost, gdzie powinien trafić Lewandowski. "Widziałbym go tam"

Reprezentant Polski ma ważny kontrakt z FC Barceloną, ale jedynie do końca sezonu. Dyrektor sportowy Deco nie chciał ostatnio komentować przyszłości naszego zawodnika. - Robert był ważny i pozostaje dla nas ważny. Myślę też, że biorąc pod uwagę jego wiek i osiągnięcia, trzeba będzie analizować to rok po roku - wyznał.

Mimo to wiele wskazuje na to, że FC Barcelona nie przedłuży z nim kontrakt. Od dłuższego czasu mówi się, że 37-latek może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Były reprezentant Polski Jerzy Dudek ma jednak inny pomysł. - Wszyscy mówią o dwóch kierunkach: Arabii Saudyjskiej albo USA. Nie wiem, czy na jego miejscu wybrałbym Stany Zjednoczone. To bardzo siłowa liga, która może mu nie pasować, chyba że ma plan biznesowy w stylu Davida Beckhama - tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".

- Liga arabska to oczywiście opcja. Inwestują tam ogromne pieniądze przed mistrzostwami świata i mocno promują swoje rozgrywki. Duży wpływ na jego decyzję będzie miała też reprezentacja Polski i ewentualny awans na mistrzostwa świata. To dodatkowy czynnik motywacyjny, który na pewno weźmie pod uwagę. Wydaje się, że taką wisienką na torcie mogłaby być dla niego Premier League - zaskoczył.

52-latek jest przekonany, że Lewandowski dałby radę. - Raczej nie powrót do Bundesligi, ale rok lub dwa w topowym angielskim klubie. Patrząc na to, jak wygląda pod względem fizycznym, to tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia. Widziałbym go tam - oznajmił. Transfer naszego napastnika do Premier League to byłaby ogromna sensacja, choć w przeszłości spekulowano, że może on dołączyć do Manchesteru United czy Chelsea.

Czy Lewandowski będzie w tym sezonie tylko rezerwowym? Dudek zareagował

Lewandowski od początku sezonu nie grał zbyt dużo. Można było to argumentować urazem, natomiast trzeba przyznać, że Ferran Torres jest w świetnej formie. Czy zatem Polak coraz bardziej musi przyzwyczajać się do roli rezerwowego? - Kończący się kontrakt na pewno będzie miał wpływ na decyzje trenera i zarządu, którzy mogą chcieć promować zawodników ważnych także w kontekście przyszłego sezonu. Kluby zawsze inwestują w przyszłość i to jest ważny aspekt - powiedział.

- Myślę jednak, że szacunek do Roberta w Barcelonie jest tak duży, że nie zostanie odstawiony na boczny tor tylko z tego powodu. Rywalizacja jest ogromna. Barcelona gra bardzo ofensywnie, co może działać na jego korzyść. Kto wie, jeśli strzeli jeszcze kilkanaście bramek, może nawet zostanie mu zaproponowane przedłużenie umowy - podsumował.