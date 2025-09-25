Polak na ustach całego świata. "Atakuje Messiego"

Mateusz Klich po 14 latach gry poza granicami Polski wrócił do Cracovii. Były reprezentant Polski ostatnie sezony spędził w Stanach Zjednoczonych. Najpierw grał dla D.C. United, a następnie dla Atlanty United. Ostatnio udzielił wywiadu kanałowi Foot Truck, w którym opowiedział o grze za Oceanem Atlantyckim. Co ciekawe jedna z jego wypowiedzi wywołała burzę w mediach na całym świecie.

Klich wytoczył działa przeciwko Messiemu. Świat komentuje

- Miami odradzam, dopóki Messi tam jest. To jest klub dramat, ludzie uciekają stamtąd, trenerzy i fizjoterapeuci. Pod kątem organizacyjnym tam jest źle. Messiego tata rządzi tak naprawdę w klubie. Wszyscy mówią po hiszpańsku i nie da się nic zrobić bez ich zgody. Sam klub też jest tak naprawdę 45-50 minut od Miami - powiedział Klich. Jego słowa poniosły się poza granicami Polski.

"Mateusz Klich atakuje Lionela Messiego, robiąc wślizg z dwoma nogami w powietrzu" - takiej metafory użył portal sofoot.com, zaś raport.ba napisał wprost: "Były zawodnik MLS pierze brudy: Nie idź do Interu Miami, póki jest tam Messi".

"Była gwiazda Klich ostrzega: Nie jedźcie do Miami!" - grzmi niemiecki "Sport Bild", podkreślając że pomocnik Cracovii polecił za to Nowy Jork.

"Mateusz Klich dobrze zna MLS i odradza dołączenie do argentyńskiego reprezentanta. Zamiast tego wskazuje na New York Red Bulls i New York City FC jako bardziej wiarygodne opcje" - napisano w Portugalii na łamach sapo.pt.

"Były piłkarz Utrechtu rozpoczyna atak. Polak, który obecnie gra w Cracovii w Polsce, nazywa amerykański klub 'organizacyjną katastrofą' i ostrzega innych zawodników przed transferem" - odnotowano w holenderskim portalu voetbalprimeur.nl.

"Były reprezentant Polski i były zawodnik MLS, grający dla DC United i Atlanta United, Mateusz Klich, skrytykował Inter Miami, nazywając go 'okropnym miejscem' dla zawodników i personelu. Obwinia za to ojca Lionela Messiego, który, jak twierdzi, 'praktycznie rządzi klubem', a na Chase Stadium nic nie dzieje się bez jego zgody" - napisał sportski.rs.

Mateusz Klich rozegrał w tym sezonie dla Cracovii trzy mecze. Zaliczył jedną asystę.