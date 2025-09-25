FC Barcelona pozostaje niepokonana w tym sezonie La Liga. I choć nie może się pochwalić takimi statystykami, jak Real Madryt, to warto docenić, że w pięciu dotychczasowych meczach zanotowała aż trzy czyste konta. Duża w tym zasługa bramkarza Joana Garcii, który został sprowadzony do zespołu przed sezonem i posadził na ławce Wojciecha Szczęsnego. Nic nie wskazuje na to, żeby w kolejnych spotkaniach coś miało się zmienić.

Hiszpanie nie są pewni. Oto potencjalny skład FC Barcelony na mecz z Realem Oviedo

FC Barcelona rozegra w czwartek szósty mecz w tym sezonie ligowym. Jej rywalem będzie Real Oviedo, który wygrał dotąd tylko raz. Nie ma zatem wątpliwości, że piłkarze Hansiego Flicka będą faworytami tego starcia. Dziennik "Sport" nie spodziewa się większych zmian w składzie. Jedynym zaskoczeniem może być pojawienie się Marca Casado, który ma zastąpić w drugiej linii Frenkiego de Jonga.

Jeśli chodzi o atak, to obok Raphinhy mają wystąpić Marcus Rashford oraz Robert Lewandowski. Pewni nie są tego jednak dziennikarze "AS". "Największym znakiem zapytania pozostaje to, kto zagra na pozycji numer 9" - przekazali, zaznaczając, że spokojny o skład może być Rashford, "o ile nie spóźni się na przedmeczową odprawę". Nie wykluczają oni jednak zmian w defensywie, gdyż Pau Cubarsiego i Ronalda Araujo mogą zastąpić Eric Garcia oraz Andreas Christensen. Jedynym, który jest pewny miejsca, jest Gerard Martin.

Portal Barca Universal zaznacza, że przed tym meczem są "trzy tematy do dyskusji". "Złota szansa na rotację" - oznajmił. Dodał również, że prawdopodobne są zmiany w środku obrony, gdzie może wystąpić Garcia i Araujo, oraz występy Marca Casado i Roony'ego Bardghjiego. Kontuzja Gaviego ma za to mocno uwypuklić zalety Daniego Olmo. "Otwiera mu drogę do podstawowego składu jako kluczowej postaci, dając mu szansę na udowodnienie swojej wartości" - stwierdzono.

"Mundo Deportivo" napisał z kolei, że Flick, który dokonuje średnio czterech zmian na mecz, rozważa roszady we wszystkich formacjach. Wydaje się pewne, że postawi od początku choćby na Raphinhę czy Daniego Olmo. Dziennikarze podkreślają, że na środowym treningu testował za to dwa ustawienia, mając w ataku zarówno Robert Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa.

Skład "Sport": Garcia - Kounde, Christensen, Araujo, Martin - Casado, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Rashford, Lewandowski

Skład "AS": Garcia - Kounde, Araujo (Christensen), Cubarsi (Garcia), Martin - Frenkie, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Rashford, Lewandowski (Torres)

Mecz Real Oviedo - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 25 września. Początek o godz. 21:30.