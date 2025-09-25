Powrót na stronę główną
Ale się zabawił! Messi zagrał jak za dawnych lat. Co za show
Inter Miami ewidentnie łapie formę przed nadchodzącą fazą play-off, a Leo Messi dał kolejny popis! Zespół z Florydy nie dał najmniejszych szans New York City i rozgromił rywali na ich własnym boisku aż 4:0. Ojcem tego triumfu jest legendarny Argentyńczyk, który dwukrotnie trafiał do siatki i to w sposób, przypominający jego najlepsze gole.
Sezon zasadniczy MLS nieuchronnie zmierza ku końcowi. Zostały już jedynie trzy kolejki, choć akurat Inter Miami nadal ma dwa zaległe mecze względem reszty stawki. Przed meczem z New York City zajmowali piąte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, ze stratą siedmiu punktów do lidera, czyli Philadelphii Union. Nowojorczycy z kolei bezpośrednio ich wyprzedzali z przewagą jednego punktu. Grali też u siebie, więc na papierze Inter czekało trudne zadanie.

Inter Miami zaczął na spokojnie

-  Miami odradzam, dopóki Messi tam jest. To jest klub dramat, ludzie uciekają stamtąd, trenerzy i fizjoterapeuci. Pod kątem organizacyjnym tam jest źle. Messiego tata rządzi tak naprawdę w klubie - tak ostatnio o Interze wypowiedział się niedawny piłkarz MLS Mateusz Klich. Argentyńczyk organizacyjnie może być kłopotem dla klubu z Miami, ale sportowo nadal jest ogromną wartością dodaną. W starciu z City ponownie to udowodnił. Jeszcze do przerwy mecz był w miarę wyrównany, choć Inter jeszcze przed przerwą wyszedł na prowadzenie za sprawą gola Baltasara Rodrigueza.

Messi "odpalił się" po przerwie. Co za trafienia!

Po niej z kolei zobaczyliśmy prawdziwy popis. W 74. minucie Messi dostał doskonałe podanie prostopadłe od Sergio Busquetsa i w sytuacji sam na sam z bramkarzem efektownie podciął piłkę, nie dając golkiperowi szans. To był gol na 2:0, ale Argentyńczyk jeszcze nie skończył się bawić. W 86. minucie popisał się świetnym rajdem. Na pełnej prędkości minął zagubionego obrońcę i płaskim strzałem na dalszy słupek ustalił wynik meczu na aż 4:0 dla Interu (w międzyczasie karnego wykorzystał Luis Suarez). 

Dawni gwiazdorzy Barcelony rozmontowali nowojorczyków, a drużyna z Florydy wskoczyła na 3. miejsce w Konferencji Wschodniej. Przypomnijmy, że im wyższe miejsce na koniec rundy zasadniczej, tym na papierze prostszy rywal na start play-off. Choć akurat Inter doskonale wie, że to nie gwarantuje awansu, bo rok temu skończyli zasadniczą na pierwszym miejscu, a potem sensacyjnie odpadli już na początek play-off z teoretycznie najsłabszą Atlantą United. Gdyby tabela na koniec wyglądała tak jak obecnie, to rywalem trzeciego Interu Miami byłoby szóste Orlando City. 

New York City - Inter Miami 0:4 (Rodriguez 42', Messi 74', 86', Suarez 83'(K)) 

