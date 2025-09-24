Uwaga! Spadek Polski! Tak wygląda ranking UEFA

W tym tygodniu zaczęła się rywalizacja w Lidze Europy. Pierwszy dzień meczowy przyniósł kilka interesujących dla nas starć z perspektywy rankingowej. Polska walczy nawet o 10. miejsce w rankingu UEFA i musi zwracać uwagę m.in. na wyniki drużyn z Grecji, Norwegii oraz Danii. Ma w tej chwili większą stratę do Turków i Czechów oraz dość dużą przewagę nad Austrią i Szwajcarią.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Spadek Polski w rankingu UEFA

Jako pierwsi w środę zagrali Duńczycy i Grecy. FC Midtjylland mierzyło się ze austriackim Sturmem Graz, a PAOK Saloniki z izraelskim Maccabi Tel Awiw. Wyniki tych spotkań sprawiły, że jeden konkurent w rankingu UEFA wyprzedził Polskę, a drugi nieco nam odskoczył.

FC Midtjylland wygrało ze Sturmem 2:0 po samobójczym golu Olivera Christensena i bramce Ousmane'a Diao. Za to zwycięstwo Dania otrzymała do rankingu aż pół punktu. Dlaczego tyle? W fazie ligowej i pucharowej europejskich pucharów liczba rankingowych punktów za uzyskane wyniki jest dwukrotnie większa niż w kwalifikacjach.

Dania ma zatem 35,981 pkt. w rankingu UEFA i w tym momencie daje jej to 13. miejsce. To oznacza też, że wyprzedza Polskę, ale jej przewaga jest niewielka. Wynosi zaledwie 0,106 pkt.

Zobacz też: Oto co czeka Lewandowskiego w Barcelonie

PAOK zremisował z Maccabi 0:0. Po tym meczu Grecja nieznacznie umocniła się na 11. pozycji w rankingu UEFA. Zyskała dodatkowe 0,2 pkt. i ma na koncie 37,912 pkt.

Będący na dziewiątym miejscu Turcy nie dostali w środę żadnych punktów do rankingu. Fenerbahce przegrało z Dinamem Zagrzeb 1:3. Tak samo Austriacy przez przegraną Sturmu oraz Szwajcarzy, bowiem FC Basel poniosło porażkę z Freiburgiem 1:2.

W czwartek warto zwrócić uwagę na mecze Lille z SK Brann, Ferencvarosu z Viktorią Pilzno, Red Bulla Salzburg z FC Porto i Young Boys Berno z Panathinaikosem Ateny.

Polska przejdzie do ofensywy w rankingu 2 października. Wtedy zacznie się rywalizacja w Lidze Konferencji, w której będą grać Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa.

Ranking UEFA po środowych meczach Ligi Europy - walka o czołową dziesiątkę: