Uwaga! Spadek Polski! Tak wygląda ranking UEFA
To już pewne - Polska spadnie w tym tygodniu w rankingu UEFA o jedno miejsce, zadecydował wynik jednego meczu. Na szczęście straty na razie są niewielkie. Ale trzeba jeszcze poczekać na wyniki czwartkowych spotkań Ligi Europy, po nich będziemy mądrzejsi. Potem cztery polskie kluby przejdą do rankingowej ofensywy.
/Mecz eliminacji Ligi Europy Legia - AEK Larnaka
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W tym tygodniu zaczęła się rywalizacja w Lidze Europy. Pierwszy dzień meczowy przyniósł kilka interesujących dla nas starć z perspektywy rankingowej. Polska walczy nawet o 10. miejsce w rankingu UEFA i musi zwracać uwagę m.in. na wyniki drużyn z Grecji, Norwegii oraz Danii. Ma w tej chwili większą stratę do Turków i Czechów oraz dość dużą przewagę nad Austrią i Szwajcarią.

Spadek Polski w rankingu UEFA

Jako pierwsi w środę zagrali Duńczycy i Grecy. FC Midtjylland mierzyło się ze austriackim Sturmem Graz, a PAOK Saloniki z izraelskim Maccabi Tel Awiw. Wyniki tych spotkań sprawiły, że jeden konkurent w rankingu UEFA wyprzedził Polskę, a drugi nieco nam odskoczył.

FC Midtjylland wygrało ze Sturmem 2:0 po samobójczym golu Olivera Christensena i bramce Ousmane'a Diao. Za to zwycięstwo Dania otrzymała do rankingu aż pół punktu. Dlaczego tyle? W fazie ligowej i pucharowej europejskich pucharów liczba rankingowych punktów za uzyskane wyniki jest dwukrotnie większa niż w kwalifikacjach.

Dania ma zatem 35,981 pkt. w rankingu UEFA i w tym momencie daje jej to 13. miejsce. To oznacza też, że wyprzedza Polskę, ale jej przewaga jest niewielka. Wynosi zaledwie 0,106 pkt.

PAOK zremisował z Maccabi 0:0. Po tym meczu Grecja nieznacznie umocniła się na 11. pozycji w rankingu UEFA. Zyskała dodatkowe 0,2 pkt. i ma na koncie 37,912 pkt.

Będący na dziewiątym miejscu Turcy nie dostali w środę żadnych punktów do rankingu. Fenerbahce przegrało z Dinamem Zagrzeb 1:3. Tak samo Austriacy przez przegraną Sturmu oraz Szwajcarzy, bowiem FC Basel poniosło porażkę z Freiburgiem 1:2.

W czwartek warto zwrócić uwagę na mecze Lille z SK Brann, Ferencvarosu z Viktorią Pilzno, Red Bulla Salzburg z FC Porto i Young Boys Berno z Panathinaikosem Ateny.

Polska przejdzie do ofensywy w rankingu 2 października. Wtedy zacznie się rywalizacja w Lidze Konferencji, w której będą grać Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa.

Ranking UEFA po środowych meczach Ligi Europy - walka o czołową dziesiątkę:

  • 9. Turcja 43,600 pkt.
  • 10. Czechy 40,500
  • 11. Grecja 37,912
  • 12. Norwegia 36,987
  • 13. Dania 35,981
  • 14. Polska 35,875
  • 15. Austria 31,850
  • 16. Szwajcaria 30,500

