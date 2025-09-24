Ależ sensacja w Pucharze Polski! "Brawo, brawo"

Maksymilian Sitek, Wojciech Słomka, Maciej Górski czy Dalibor Takac - zawodników z takimi nazwiskami ma w szatni Podbeskidzie Bielsko-Biała. Mimo to po raz kolejny dostaliśmy potwierdzenie, że one nie grają. I to niezwykle brutalnie. Choć w poprzedniej rundzie Pucharu Polski drużyna wyeliminowała ubiegłorocznego pogromcę Lecha Poznań Resovię Rzeszów, to właśnie się skompromitowała.

Wielka sensacja w Pucharze Polski. Podbeskidzie poległo z trzecioligowcem

Podbeskidzie trafiło w drugiej rundzie zmagań na trzecioligowego "średniaka" - GKS Wikielec. Kiedy fani z Bielska-Białej zobaczyli, na jakim boisku zagrają ich zawodnicy - mogli się zdziwić. Nie dość, że tuż obok znajduje się las, to z bliska widać domy jednorodzinne oraz dość ruchliwą ulicę. Już w 23. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Młodziutki Marcel Bajko przejął futbolówkę, minął dwóch rywali i umieścił piłkę w siatce.

Tuż po przerwie GKS wykorzystał moment i podwyższył wynik. Tym razem bardzo dobra akcja, idealne podanie do Wojciecha Zielińskiego, a ten w sytuacji sam na sam, pewnie pokonał bramkarza. "Brawo, brawo" - rozległo się głośno z trybun. Widać było ogromną radość zawodników, którzy byli blisko sprawienia sensacji.

Goście próbowali jakoś zareagować, trener dokonał kilku zmian, a na boisku pojawili się choćby Takac i Górski. Ten drugi w 83. minucie zdobył bramkę kontaktową, choć zapisano to trafienie jako samobój bramkarza Pawła Depki. Ostatecznie na tyle było stać zespół Krzysztofa Brede, który opadł z Pucharu Polski.

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (1:0)

Gole: Bajko (23'), Zieliński (50') - Górski (83')

Odpadnięcie Podbeskidzia to nie jedyna sensacja w tej rundzie PP. Z rywalizacją pożegnała się w środę choćby Polonia Warszawa, która poległa z Gryfem Słupsk. Awans wywalczył również LKS II Goczałkowice Zdrój, który pokonał Stal Stalową Wolę.