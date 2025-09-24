Twierdził, że urodził się w 1995 roku, chciał grać w Polsce. Prawda wyszła na jaw

Radomiak Radom nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Choć w sobotę udało się wreszcie przełamać fatalną serię i pokonać Piasta Gliwice, to w pięciu poprzednich spotkaniach drużyna zdobyła zaledwie punkt. Nie ma co ukrywać, że rozczarowani byli zarówno fani, jak i zapewne władze klubu, które przeprowadziły w lecie aż 12 transferów.

Szokujące wieści ws. niedoszłego piłkarza Radomiaka. Miał sfałszować dokumenty

Radomiak sprowadził w lecie m.in. Depu, Jeremy'ego Blasco, Adriana Diegueza czy wracającego do zespołu po ponad dwóch latach Mauridesa. Nie udało się za to sfinalizować przejścia Carlosa Poncka, który po zakończeniu sezonu rozstał się z Hapoelem Beer Shewa. Mówiło się, że był on już nawet dogadany z Radomiakiem, natomiast finalnie rzekomo miał nie otrzymać wizy zezwalającej na legalny pobyt w kraju.

Portugalski dziennik "Publico" ujawnił nowe wieści w tej sprawie. "Ponck oszukał Benficę co do swojego wieku" - czytamy w tytule artykułu. Dziennikarze twierdzą, że piłkarz od lat posługiwał się fałszywymi dokumentami i oszukiwał co do wieku. Po raz pierwszy dostrzeżono to w 2017 roku, kiedy ówczesny prezes Benfiki Luis Filipe Vieira zauważył, że zawodnik sfałszował zarówno datę urodzenia, jak i nawet nazwisko. Nie zrobił jednak nic i "zataił sprawę", dzięki czemu niedługo potem sprzedano go do Desportivo Aves za 1,2 mln euro.

Dziennikarze podają, że obrońca przyszedł na świat w 1990 roku, czyli pięć lat wcześniej, niż wskazywały na to jego dane. I w końcu się doigrał, gdyż w maju miał zostać aresztowany na Wyspach Zielonego Przylądka za fałszowanie i przerabianie dokumentów. Gdyby tego było mało, to otrzymał zakaz wjazdu do Portugalii. Nie raczył jednak powiedzieć o tym nikomu z zespołu z Radomia, co pokazuje, że trzeba wykazywać się jeszcze większą ostrożnością.

Radomiak Radom po dziewięciu rozegranych meczach zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 11 pkt. Nad strefą spadkową ma zatem jedynie cztery punkty przewagi. Najbliższe spotkanie w lidze rozegra w poniedziałek 29 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Motorem Lublin. Już w czwartek zespół czeka za to mecz z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski.