Hajto się nie certolił. Wydał wyrok ws. Lewandowskiego. "Amatorka"

Polska wciąż czeka na zdobywcę Złotej Piłki. Najbliżej tego był Robert Lewandowski. I to dwukrotnie - w 2020 i 2021 roku. W pierwszym przypadku plebiscyt "France Football" odwołano z powodu pandemii koronawirusa i nie wyłoniono zwycięzcy. Z kolei w drugim dość kontrowersyjnie statuetka powędrowała w ręce rekordzisty, Leo Messiego. Do dziś wiele osób ma żal do organizatorów, że Lewandowski nie mógł cieszyć się ze Złotej Piłki. Szczególnie boli ta szansa sprzed pięciu lat.
Do dziś z decyzją o niewręczeniu nagrody polskiemu napastnikowi w 2020 nie może pogodzić się m.in. Tomasz Hajto. Były reprezentant kraju w ostrych słowach wypowiedział się na ten temat. - Będę ich nazywał "le cabaret", aż nie oddadzą Złotej Piłki za 2020 rok - zaczął w programie "Polsat Futbol Cast". A na tym nie zakończył. - To jest amatorka. Niby poważna instytucja, niby wielka celebra, a na koniec jest luka, która uderza w ich profesjonalizm - podkreślał Hajto.
Jego zdaniem organizatorzy Złotej Piłki mają jeszcze szansę naprawić błąd. Co powinni zrobić? - W trybie pilnym powinni polecieć do Barcelony i wręczyć Złotą Piłkę Lewandowskiemu - domagał się. - W sezonie 2019/2020 był najlepszy, powalał na kolana. Nawet Leo Messi go docenił. A jeśli on coś mówi, to naprawdę znaczy to wiele - dodawał.
Podobne zdanie do Hajto wyraził przed kilkoma dniami Zbigniew Boniek. Stwierdził, że nie interesuje się zbytnio tegoroczną edycją plebiscytu i ma to poniekąd związek właśnie z Lewandowskim. - Powiem tak: najpierw niech oddadzą Robertowi tytuł, na który w pełni zasłużył w 2020 roku, a dopiero później będę się interesował tym plebiscytem - apelował były prezes PZPN w rozmowie z WP SportoweFakty.
W tym roku Lewandowski nie był nawet bliski wywalczenia Złotej Piłki. Choć zanotował znakomity sezon, zdobywając aż 42 gole dla FC Barcelony, to głosujący w plebiscycie sklasyfikowali go dopiero na 17. lokacie. Tak nisko, będąc nominowanym, napastnik jeszcze nie był. Miejsce Lewandowskiego wzbudziło spore poruszenie w sieci. "Złodzieje", "Le Cabaret 2", "Kompletny brak respektu dla Lewandowskiego. Za nisko oceniony. I jakim cudem Vinicius jest nad nim?" - pisali oburzeni eksperci i kibice w sieci. Wyższe miejsce zajęła za to Ewa Pajor. Polka była ósma. Dodatkowo zgarnęła Trofeum Gerda Muellera, pierwsze w historii, które przyznano kobiecie.
