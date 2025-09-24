Miarka się przebrała. Coraz goręcej wokół Izraela. Jest apel ONZ do FIFA

OZN już wcześniej wyraziła klarowne stanowisko wobec tego, co dzieje się w Strefie Gazy, określając działania Izraela mianem ludobójstwa. Tym razem zwróciła się do FIFA i UEFA poprzez apel ekspertów, który we wtorek został opublikowany na oficjalnej stronie ONZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Eksperci zwrócili uwagę, że obowiązek zapobiegania ludobójstwu i karania za nie, jest uznawany za bezwzględne normy prawa międzynarodowego i obowiązuje wszystkich.

"Sport musi odrzucić postrzeganie go jako zwykłego trybu życia. Organizacje sportowe nie mogą przymykać oczu na poważne naruszenia praw człowieka, zwłaszcza gdy ich platformy służą do normalizacji niesprawiedliwości" - czytamy w apelu.

Federacje piłkarskie pod presją. Wreszcie wykluczą Izrael?

Podkreślono w nim też, że zarówno państwa, które biorą udział w zawodach sportowych z Izraelem, te, w których siedziby mają organizacje międzynarodowe, a także te, które organizują wydarzenia sportowe, w których występuje Izrael, nie mogą zachowywać neutralności w obliczu ludobójstwa dokonywanego przez ten kraj.

Jednocześnie eksperci dodali: "Jesteśmy przekonani, że bojkot musi być skierowany do Państwa Izrael, a nie do poszczególnych zawodników. Zawsze twierdziliśmy, że jednostki nie mogą ponosić konsekwencji decyzji podejmowanych przez ich rząd, dlatego nie powinno się dyskryminować ani nakładać sankcji na poszczególnych zawodników ze względu na ich pochodzenie czy narodowość".

Według autorów apelu, prywatne organizacje międzynarodowe, do których należą międzynarodowe stowarzyszenia sportowe jak FIFA i UEFA, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka zgodnie z wytycznymi ONZ. Właśnie dlatego piłkarskie federacje "muszą wypełnić swoje zobowiązania i nie udzielać pomocy ani wsparcia, które mogłoby przyczynić się do utrzymania sytuacji stworzonej przez nielegalną obecność Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich" - piszą eksperci.

"Reprezentacje państw, które dopuszczają się masowych naruszeń praw człowieka, ich drużyny narodowe, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości" – stwierdzono w apelu.

"Po raz kolejny apelujemy do FIFA o zaprzestanie legitymizacji sytuacji wynikającej z bezprawnej obecności Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich. Istnieje prawny i moralny nakaz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu natychmiastowego zakończenia ludobójstwa w Strefie Gazy" - tak kończy się apel ekspertów ONZ.

Według statystyk, w wyniku zapoczątkowanej w październiku 2023 roku izraelskiej inwazji na Strefę Gazy, ponad 65 tysięcy Palestyńczyków zostało zabitych, a 14 tysięcy uznano za zaginionych.