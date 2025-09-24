Szalony pomysł FIFA! Nie do wiary, co planują zrobić z mundialem

W 2018 roku po raz pierwszy skorzystano z sędziów VAR, a w 2022 roku po raz ostatni w historii w turnieju wzięły udział 32 drużyny. Każdy ostatni mundial przynosił wiekopomne wydarzenia. W przyszłorocznych mistrzostwach świata zagrają aż 48 reprezentacje. Niewykluczone jednak, że to tylko pierwszy etap powiększania mundialu. "The Athletic" ujawnił szczegóły spotkania, do którego doszło do Trump Tower.

Rewolucja FIFA? Ujawniają wielki pomysł

"FIFA przeprowadziła we wtorek rozmowy na temat rozszerzenia męskich Mistrzostw Świata o turniej 64 drużyn w 2030 roku, po otrzymaniu formalnej propozycji od delegacji wpływowych przywódców Ameryki Południowej. W grupie znaleźli się szefowie państw Paragwaju i Urugwaju, a także wysocy rangą działacze piłkarscy z południowoamerykańskiej konfederacji CONMEBOL i szef Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA)" - napisało wspomniane źródło.

Manuel Grafstrom, sekretarz generalny FIFA, w rozmowie z dziennikarzami na kongresie światowej federacji przyznał, że prezydenci CONMEBOL i FIFA "zadali otwarte pytanie dotyczące Stulecia Mistrzostw Świata". Warto bowiem pamiętać, że turniej w 2030 roku odbędzie się równo 100 lat po pierwszym mundialu, którego gospodarzem w 1930 roku był Urugwaj.

"The Athletic" zauważył, że gdyby rzeczywiście doszło do rozszerzenia mundialu do 64 drużyn, to w mistrzostwach grałoby ponad 30 procent reprezentacji narodowych. Byłoby to także czwarte rozszerzenie formatu mundialu w ciągu ostatnich 40 lat. W 1982 roku MŚ urosły z 16 do 24 drużyn, zaś w 1998 roku z 24 do 32 zespołów. Turniej w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie 48 drużyn.

Warto dodać, że prezydent UEFA i wiceprezydent FIFA już - Aleksander Ceferin - już wcześniej sygnalizował, że kolejne rozszerzenie byłoby "złym pomysłem". Wtórował mu Victor Montagliani, prezydent COCNCAF. Przyznawał wprost: - Nie rozpoczęliśmy jeszcze rozgrywek w formacie 48 drużyn i oczywiście mogą się uczyć, ile chcą, ale to po prostu nie wydaje się właściwe.

Kluczowe w sprawie jest to, że każda decyzja o rozszerzeniu turnieju będzie musiała zostać przedyskutowana i zatwierdzona przez Radę FIFA. Czas więc pokaże, czy pomysł południowoamerykańskich polityków zostanie przeforsowany.