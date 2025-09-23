Niemcy krytykują Podolskiego. "Zagrożenie społeczne"

Trudno nadążyć za pozasportową działalnością Lukasa Podolskiego. Były reprezentant Niemiec angażuje się w działania charytatywne, inwestuje w sieć kebabów, był też jurorem w niemieckim programie "Mam Talent".

Podolski skrytykowany przez Niemców. Chodzi o hazard

Piłkarz Górnika Zabrze nie zawsze pokazuje się z najlepszej strony - zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie na boisku lub w mediach społecznościowych - ale ta informacja i tak zaskakuje. Pretensje do Podolskiego ma... katolickie Domradio, które skrytykowało zawodnika Górnika, Juergena Kloppa i Olivera Kahna. Wszystko przez reklamowanie hazardu.

"Lukas Podolski, Juergen Klopp i Oliver Kahn - każdy z nich promował hazard. Caritas w Augsburgu uważa takie połączenie pomiędzy celebrytami a sportem za katastrofalne w skutkach" - czytamy na domradio.de.

Rozgłośnia powołuje się na raport niemieckiego "Sojuszu Przeciwko Zakładom Sportowym", który miał wykazać, że Podolski, Klopp i Kahn to najbardziej znane postacie promujące hazard.

Markus Mueller - dyrektor Caritasu w Augsburgu - skrytykował takie działania. - Wielu ludzi z sukcesami promuje swoim nazwiskiem hazard. Tworzy to fałszywe wzorce do naśladowania - powiedział. - Uzależnienie od hazardu to zagrożenie społeczne, które jest strasznie niedoceniane, a ma okropne konsekwencje dla tych, których ono dotyczy i ich rodzin - dodał. Domradio zaznacza, że w 2023 roku, co czwarta osoba, która potrzebowała pomocy w walce z uzależnieniem, miała dług przekraczający 25 000 euro.

"Smutny wniosek: hazard to uzależnienie, które najczęściej prowadzi do samobójstw" - kończy swój artykuł Domradio.de. W środę 24 września niemiecki Caritas przeprowadzi ogólnokrajową akcję wymierzoną w hazard.