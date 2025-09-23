Powrót na stronę główną
Ujawnił wyniki Złotej Piłki. Taka była przewaga Dembele nad Yamalem
Nie znamy jeszcze dokładnych wyników Złotej Piłki i konkretnych głosów z danego kraju, czekamy na publikację "France Football". Ale redaktor naczelny prestiżowego tygodnika postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Według niego Ousmane Dembele miał zdominować głosowanie, co może wydawać się zaskakujące, skoro niemalże do końca gali wskazywano kilku piłkarzy, którzy mogliby zgarnąć tę prestiżową nagrodę.
Ousmane Dembele
Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Za nami 69. gala Złotej Piłki tygodnika "France Football", na której Złotą Piłkę otrzymał Ousmane Dembele. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że francuski skrzydłowy może być kiedykolwiek w grze o tę nagrodę, ale w zeszłym sezonie był całkowicie odmieniony. Poprowadził Paris Saint-Germain do zdobycia krajowego trypletu, pierwszego w historii triumfu w Lidze Mistrzów i finału Klubowych Mistrzostw Świata FIFA.

Redaktor naczelny "France Football" mówi o miażdżącym zwycięstwie Dembele

Przez długi czas zastanawiano się, kto wygra tegoroczny plebiscyt. Po finale faworytem wydawał się być Dembele, choć duże szanse dawano jeszcze duetowi z FC Barcelony - Raphinhii i Lamine'owi Yamalowi. Do pewnego momentu zeszłego sezonu brano pod uwagę Mohameda Salaha i Roberta Lewandowskiego, wymieniano rzadziej Pedriego.

Kibice i eksperci do końca nie byli pewni, kto zgarnie Złotą Piłkę. Dlatego oczekiwano, że różnica punktów między Dembele a Yamalem będzie niewielka. Redaktor naczelny "FF" uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że między Francuzem a resztą stawki była w tym roku przepaść.

- Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - powiedział Vincent Garcia, cytowany przez "L'Equipe" i radio RMC Sport.

Ousmane Dembele jest drugim francuskim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę w XXI w. Wcześniej otrzymał ją Karim Benzema w 2022 r. Skrzydłowy PSG to szósty Francuz, ktory zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. Oprócz niego i Benzemy dostali ją również Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) i Zinedine Zidane (1998).

Szczegółowe wyniki Złotej Piłki mają zostać opublikowane przez "France Football" w najbliższych dniach.

