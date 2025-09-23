Za nami 69. gala Złotej Piłki tygodnika "France Football", na której Złotą Piłkę otrzymał Ousmane Dembele. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że francuski skrzydłowy może być kiedykolwiek w grze o tę nagrodę, ale w zeszłym sezonie był całkowicie odmieniony. Poprowadził Paris Saint-Germain do zdobycia krajowego trypletu, pierwszego w historii triumfu w Lidze Mistrzów i finału Klubowych Mistrzostw Świata FIFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak o awanturze po meczu w Lidze Mistrzów: Trener był wściekły

Redaktor naczelny "France Football" mówi o miażdżącym zwycięstwie Dembele

Przez długi czas zastanawiano się, kto wygra tegoroczny plebiscyt. Po finale faworytem wydawał się być Dembele, choć duże szanse dawano jeszcze duetowi z FC Barcelony - Raphinhii i Lamine'owi Yamalowi. Do pewnego momentu zeszłego sezonu brano pod uwagę Mohameda Salaha i Roberta Lewandowskiego, wymieniano rzadziej Pedriego.

Kibice i eksperci do końca nie byli pewni, kto zgarnie Złotą Piłkę. Dlatego oczekiwano, że różnica punktów między Dembele a Yamalem będzie niewielka. Redaktor naczelny "FF" uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że między Francuzem a resztą stawki była w tym roku przepaść.

Zobacz też: Hiszpanie piszą o Lewandowskim po gali Złotej Piłki. "Nigdy nie był"

- Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - powiedział Vincent Garcia, cytowany przez "L'Equipe" i radio RMC Sport.

Ousmane Dembele jest drugim francuskim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę w XXI w. Wcześniej otrzymał ją Karim Benzema w 2022 r. Skrzydłowy PSG to szósty Francuz, ktory zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. Oprócz niego i Benzemy dostali ją również Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) i Zinedine Zidane (1998).

Szczegółowe wyniki Złotej Piłki mają zostać opublikowane przez "France Football" w najbliższych dniach.