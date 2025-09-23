Daria Abramowicz zareagowała na sukces Ewy Pajor. Wymowne

Znów Polska musiała obejść się smakiem, jeśli chodzi o Złotą Piłkę. Mimo znakomitego sezonu nie dostał jej Robert Lewandowski. Napastnik zajął odległe 17. miejsce, co wzbudziło dość sporo kontrowersji. Liczono, że 37-latek zagości w czołowej "10" lub bardzo blisko niej. W TOP 10 znalazła się za to Ewa Pajor. Polka uplasowała się na ósmej lokacie, najwyższej w karierze. Mimo wszystko z ceremonii w Paryżu z pustymi rękoma nie wyszła. Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała Trofeum Gerda Muellera, czyli nagrodę dla najlepszej strzelczyni. 28-latka zdobyła aż 52 gole (łącznie w klubie i reprezentacji).
Na reakcję ze świata nie trzeba było długo czekać. Nie tylko kibice, media, eksperci, ale i znane osobistości gratulowały Polce sukcesu. W tym gronie znalazła się też Daria Abramowicz. Choć na co dzień współpracuje z Igą Świątek, to pomaga również Pajor. Dlatego nie omieszkała jej publicznie pogratulować. Co takiego napisała?
Psycholożka podała dalej na InstaStory post profilu "Łączy Nas Piłka Kobieca" i "Łączy Nas Piłka", na którym widać uśmiechniętą od ucha do ucha Pajor, trzymającą w dłoni zdobyte trofeum. Abramowicz oznaczyła piłkarkę i dodała dwie emotikony. Bardzo wymowne. Pierwsza z nich to napięty biceps i zaciśnięta pięść, co symbolizuje siłę i zwycięstwo. Natomiast druga to dłonie złożone do oklasków. Tak doceniła sukces podopiecznej.
Zobacz też: Tak Brzęczek skomentował miejsce Lewandowskiego w Złotej Piłce. Jaśniej się nie da.
Nie tylko Abramowicz była zachwycona osiągnięciem Pajor. O polskiej sportsmence pisały też hiszpańskie media. "Kluczowa ofensywna piłkarka katalońskiego klubu", "Zabójcza" - tak ją określały. "Nie ma wątpliwości, że jest gotowa, by wciąż być kluczową piłkarką w ataku Barcelony" - dodawali dziennikarze. I faktycznie, w tym sezonie Polka znów stanęła do walki, nie tylko o obronę Trofeum Gerda Muellera, ale i o zdobycie Złotej Piłki. Jak na razie radzi sobie obiecująco. Po czterech spotkaniach ma cztery gole i trzy asysty na koncie.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!