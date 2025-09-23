Hiszpanie trąbią o Lewandowskim po gali Złotej Piłki. Trafili w sedno

Gdybyśmy mieli określić relację Roberta Lewandowskiego z plebiscytem Złotej Piłki w stylu statusów na Facebooku, to wskazalibyśmy "to skomplikowane". W 2020 r. plebiscyt został odwołany przez pandemię koronawirusa, a w tym roku Lewandowski absolutnie zasłużył na to wyróżnienie. Rok później Lewandowski zajął drugie miejsce, tuż za Leo Messim, który sam przyznał na scenie, że Polak powinien otrzymać Złotą Piłkę za 2020 rok. W 2025 r. Lewandowski nie był uznawany za jednego z faworytów i ostatecznie został sklasyfikowany na 17. miejscu.

Hiszpanie reagują na wynik Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki

Hiszpańscy dziennikarze w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" nie ukrywają swojego zdziwienia, że Lewandowski został sklasyfikowany tak nisko. - Lewandowski strzelił 42 gole w zeszłym sezonie, trafiał do siatki co 94 minuty w wieku prawie 37 lat. W Złotej Piłce zajął jednak 17. pozycję, gdy kryteria tego plebiscytu są coraz mniej jasne - powiedział Jorge Garcia, dziennikarz madryckiej gazety "AS".

- Nie jestem zaskoczony wynikiem Lewandowskiego, choć miał bardzo dobry zeszły sezon. Strzelił ponad 40 goli, miał wielki wkład w zdobywanie trofeów. Lewandowski był lepszy niż Vinicius i zasłużył, aby być wyżej od niego. Patrząc na zeszły sezon, nie jest to sprawiedliwe - komentuje Alex Pintanel, dziennikarz katalońskiego portalu RAC1.

Jorge Garcia twierdzi, że Lewandowski zasłużył na Złotą Piłkę za całą swoją karierę.

- Szczerze mówiąc dyskusja, czy miejsce "Lewego" jest właściwe, czy nie, nie ma znaczenia. Mówienie o sprawiedliwości jest bardzo względne. Moim zdaniem Lewandowski powinien mieć jednak co najmniej jedną Złotą Piłkę, zasłużył na nią. To, co przyciąga uwagę, to jak wydłuża karierę mimo przeciwności. W takim wieku dalej ma chęć walki. Inni, w tym młodsi, idą do egzotycznych lig, a on pozostaje na pierwszej linii. Walcząc, jak zawsze - tłumaczy dziennikarz "AS-a".

Dziennikarz nie wytrzymał, kiedy został wspomniany Pedri. "Plebiscyt stracił całą wiarygodność"

W trakcie rozmów z Hiszpanami nie brakuje zażenowania w związku z faktem, że Pedri znalazł się na jedenastym miejscu tego plebiscytu. - W momencie, gdy Pedri zajął 11. miejsce, to ten plebiscyt stracił całą wiarygodność - uważa Pintanel.

Wcześniej hiszpańskie media wyraziły swój sprzeciw w związku z miejscem, które Pedri zajął podczas gali Złotej Piłki. "To niesprawiedliwa pozycji dla piłkarza z Wysp Kanaryjskich, który jest już najlepszym pomocnikiem świata. Sprawa Pedriego woła o pomstę do nieba. Pedri, z czym zgadza się Vitinha z PSG, jest najlepszym pomocnikiem na świecie. Jego jakość prowadzi Barcelonę w każdym meczu i zasłużył na znacznie wyższą pozycję" - pisze kataloński "Sport".

Hiszpański dziennikarz mówi o porażce Yamala. "Nie ma poczucia niesprawiedliwości"

Jak hiszpańscy dziennikarze komentują fakt, że Lamine Yamal przegrał plebiscyt Złotej Piłki z Ousmane'em Dembele? - Nie jest to rozczarowanie. Lamine wiele zrobił, by wygrać, ale to zależy, jak ocenimy, co jest ważniejsze, liga czy Liga Mistrzów. Lamine w Hiszpanii zdobywał tytuły. W Hiszpanii nie ma jednak poczucia niesprawiedliwości, że to nie on dostał Złotą Piłkę - podsumowuje Pintanel.