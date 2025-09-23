Jest między nimi 38 lat różnicy. Po gali Złotej Piłki wszyscy mówią o partnerce legendy

Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Vitinha - oto najlepsza trójka minionego sezonu zdaniem głosujących w plebiscycie "France Football". To do Francuza trafiła Złota Piłka, co raczej większych kontrowersji nie wzbudziło. Nagrodę wręczono mu na poniedziałkowej gali w Paryżu, na której pojawili się nie tylko nominowani, ale i osobistości ze świata sportu. Wśród nich znalazł się laureat z 1990 roku, Lothar Matthaeus. O jego obecności mówi się wiele. Wszystko przez osobę, która towarzyszyła mu tego wieczora. Kogo Niemiec zabrał ze sobą do stolicy Francji?

Lothar Matthaeus pojawił się na gali Złotej Piłki. U jego boku błyszczała niemal 40 lat młodsza partnerka

U boku Matthaeusa widziana była Theresa Sommer. To obecna partnerka byłego piłkarza. Media i eksperci zachwycali się jej wyglądem na ceremonii wręczenia nagród. "Przyciągała wzrok oszałamiającą wzorzystą sukienką, a jej elegancką sylwetkę podkreślała złota torebka Dolce & Gabbana. Theresa i Matthaus beztrosko pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie" - czytamy na łamach "The Sun". Ale nie tylko o kreacji kobiety mówi się wiele. Sensację wywołała też różnica wieku, jaka dzieli parę.

Niemiec ma 64 lata, z kolei jego partnerka 26. Dzieli ich więc 38 lat. Co na co dzień robi Theresa? Jest modelką. Przed laty studiowała ekonomię i zarządzanie w King's College w Londynie, a następnie psychologię na Uniwersytecie w Durham. Już kilka miesięcy temu media dywagowały, czy jest to związek platoniczny, czy jednak romantyczny. Nie jest bowiem tajemnicą, że w przeszłości Matthaeus był kochliwy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że był żonaty aż pięciokrotnie. Czy i tym razem jego związek doczeka się sformalizowania? Para rzekomo spotyka się od początku 2025 roku.

SOCCER-BALLON/ARRIVALS Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Lothar Matthaeus - jeden z najlepszych pomocników świata

Życie uczuciowe Lothara Matthaeusa było pełne wzlotów i upadków. Inaczej wyglądała jego kariera. Ta była pełna sukcesów. Złota Piłka była najważniejszą, a właściwie najbardziej prestiżową nagrodą indywidualną, jaką otrzymał. Zdobył też wiele trofeów z drużynami, w których grał. Mowa o mistrzostwie świata z reprezentacją Niemiec z 1990 roku czy aż o ośmiu mistrzostwach kraju - siedem wywalczył z Bayernem Monachium w Bundeslidze, a jeden z Interem Mediolan w Serie A.