Zdobywca Złotej Piłki został skazany przez sąd w dniu gali

W XXI wieku "zaledwie" 13 zawodników zdobyło Złotą Piłkę. W tym czasie obserwowaliśmy absolutną dominację Leo Messiego (który zdobył tę nagrodę osiem razy) oraz Cristiano Ronaldo (triumfował aż pięciokrotnie). W tym roku triumfował Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, który pokonał Lamine'a Yamala czy Vitinhę. W 2003 r. zdobywcą Złotej Piłki został Pavel Nedved, wówczas reprezentujący barwy Juventusu. Co do tego wyboru też były kontrowersje, bo pojawiło się sporo głosów za tezą, że wtedy na to wyróżnienie zasługiwał Thierry Henry. Teraz Nedved ma problemy.

Pavel Nedved usłyszał wyrok sądu. "Jestem zadowolony"

Na problemy Nedveda zapowiadało się już od maja 2023 r., kiedy Federalny Sąd Apelacyjny ukarał Juventus odjęciem dziesięciu punktów w związku z zawyżaniem kwot transferowych w dokumentach. Nedved był wtedy wiceprezesem Juventusu. W lipcu 2024 r. rzymska prokuratura oskarżyła Nedveda o manipulowanie akcjami, utrudnianie nadzoru, fałszowanie rynku czy wystawianie fałszywych faktur. Teraz zapadł wyrok, dokładnie w dniu gali Złotej Piłki.

Nedved otrzymał od rzymskiego sądu karę w wysokości roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Kara jest jednak w zawieszeniu, więc Czech nie trafi za kratki. Po tej sprawie wiadomo, że karę w zawieszeniu otrzymał też prezes Andrea Agnelli (20 miesięcy) czy dyrektor sportowy Fabio Paratici (18 miesięcy). Maurizio Arrivabene, który wtedy pełnił rolę dyrektora zarządzającego, został uniewinniony.

- Jestem zadowolony z wyroku sądu. Przyznaję, że był to dla mnie bardzo skomplikowany i trudny okres. Cieszę się, że to już jest za mną. Czuję niesprawiedliwość, że nie mogłem walczyć i bronić się tak, jak na boisku. Choć jestem niewinny, zaakceptowałem wyrok, bo kocham Juventus i tak pozostanie - mówił Nedved w studiu "Nova Sport" przy okazji poniedziałkowej gali.

Warto dodać, że wyrok ws. Nedveda nie wpłynie na jego pracę w czeskiej federacji, gdzie jest dyrektorem sportowym i odpowiada zarówno za seniorską kadrę, jak i drużynę do lat 21.

"W postępowaniu karnym udowodniono już wcześniej, że nie popełniłem żadnego czynu zabronionego, a sąd uchylił nałożoną na mnie ośmiomiesięczną karę. Obecna umowa, którą złożył klub, jest legalnym instrumentem prawnym. Wierzę, że sprawa jest już zamknięta raz na zawsze, a decyzja w żaden sposób nie zagrozi mojej obecnej roli" - przekazał Nedved w oświadczeniu cytowanym przez portal ceskenoviny.cz.

- Jestem informowany o rozwoju sytuacji wokół Nedveda. Przyjmujemy do wiadomości decyzję sądu. Decyzja nie ma jednak wpływu na jego obecną pozycję - podsumował krótko David Trunda, prezes Czeskiego Związku Piłki Nożnej.