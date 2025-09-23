Tak Dembele zwrócił się do Yamala na gali Złotej Piłki. Poszło w świat

Nagroda Złotej Piłki za sezon 24/25 rozstrzygała się między dwoma zawodnikami - Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Lamine'em Yamalem z Barcelony. Ostatecznie nagroda trafiła w ręce Francuza, który w poprzednim sezonie strzelił 35 goli i zanotował 16 asyst w 53 meczach we wszystkich rozgrywkach. O przyznaniu nagrody Dembele przeważyło zdobycie Ligi Mistrzów przez PSG, a także wywalczenie trypletu przez paryżan na krajowym podwórku. Dembele jest drugim Francuzem, po Karimie Benzemie, który wywalczył Złotą Piłkę w XXI wieku.

Dembele zwrócił się do Yamala podczas przemówienia. "Bardzo dojrzały piłkarz"

W trakcie swojego przemówienia Dembele zwrócił się nie tylko do Barcelony, ale też do Yamala, z którym do samego końca walczył o Złotą Piłkę. - Widzieliśmy Lamine'a rywalizującego w tym sezonie. To niezwykły młody człowiek i bardzo dojrzały piłkarz. Myślę, że jeśli wszystko ułoży się tak, jak powinno, to zdobędzie wiele takich trofeów, jak Złota Piłka. To była dobra rywalizacja między nami - przekazał Francuz na scenie, za co otrzymał oklaski.

Jego słowa nie uszły uwadze hiszpańskich mediów, które bardzo pochwaliły Dembele.

"Dembele pochwalił młodą gwiazdę Barcy za niezwykły sezon. Podczas przemowy Dembele wykazał się pokorą, emocjami i nie zapomniał o Yamalu. Ukłon byłego piłkarza Barcelony w stronie Yamala był jednym z najważniejszych momentów gali. Miła atmosfera i fair play towarzyszyły głównym bohaterom wieczoru przez cały czas. Przed wejściem na scenę i po ceremonii Dembele oraz Yamal uściskali się serdecznie, co było gestem wzajemnego szacunku" - napisało "Mundo Deportivo".

Dembele występował w barwach Barcelony w latach 2017-2023, kiedy to Borussia Dortmund sprzedała go do klubu z Katalonii za blisko 150 mln euro. W tym czasie Dembele zagrał 185 meczów w barwach Barcelony, w których strzelił 40 goli i zanotował 41 asyst.

W swoim przemówieniu Dembele podziękował Barcelonie za to, że przyczyniła się do zdobycia przez niego Złotej Piłki. - Chcę też podziękować wszystkim klubom, w których grałem: Borussii Dortmund, Rennes, FC Barcelonie, gdzie marzyłem, by występować i gdzie grałem u boku wielkich piłkarzy jak Andres Iniesta oraz Lionel Messi - przekazał Dembele (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Dembele występuje w barwach PSG od sierpnia 2023 r., kiedy to odszedł z Barcelony za 50 mln euro. W tym sezonie Dembele zagrał już w czterech meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.