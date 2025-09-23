Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Tak Dembele zwrócił się do Yamala na gali Złotej Piłki. Poszło w świat
Lamine Yamal i Ousmane Dembele do samego końca rywalizowali o zdobycie Złotej Piłki za sezon 24/25. Ostatecznie kapituła zdecydowała, że nagroda trafi w ręce Francuza, występującego w barwach Paris Saint-Germain. W trakcie swojego przemówienia Dembele zwrócił się w kierunku Yamala i stwierdził, że między nimi "była dobra rywalizacja". - To bardzo dojrzały piłkarz - mówił Dembele.
Lamine Yamal i Ousmane Dembele
screen: https://www.youtube.com/watch?v=uk9bzcm4LGg&t=224s

Nagroda Złotej Piłki za sezon 24/25 rozstrzygała się między dwoma zawodnikami - Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Lamine'em Yamalem z Barcelony. Ostatecznie nagroda trafiła w ręce Francuza, który w poprzednim sezonie strzelił 35 goli i zanotował 16 asyst w 53 meczach we wszystkich rozgrywkach. O przyznaniu nagrody Dembele przeważyło zdobycie Ligi Mistrzów przez PSG, a także wywalczenie trypletu przez paryżan na krajowym podwórku. Dembele jest drugim Francuzem, po Karimie Benzemie, który wywalczył Złotą Piłkę w XXI wieku.

Zobacz wideo Żelazny: Polskie kluby powinny patrzeć na te kluby i uczyć się
!trening na zgrupowaniu przed EURO
Czytaj także:
A jednak. Dawidowicz ujawnił, dlaczego po miesiącu "uciekł" z Arabii

Dembele zwrócił się do Yamala podczas przemówienia. "Bardzo dojrzały piłkarz"

W trakcie swojego przemówienia Dembele zwrócił się nie tylko do Barcelony, ale też do Yamala, z którym do samego końca walczył o Złotą Piłkę. - Widzieliśmy Lamine'a rywalizującego w tym sezonie. To niezwykły młody człowiek i bardzo dojrzały piłkarz. Myślę, że jeśli wszystko ułoży się tak, jak powinno, to zdobędzie wiele takich trofeów, jak Złota Piłka. To była dobra rywalizacja między nami - przekazał Francuz na scenie, za co otrzymał oklaski.

Jego słowa nie uszły uwadze hiszpańskich mediów, które bardzo pochwaliły Dembele.

Lamine Yamal, Mounir Nasraoui
Czytaj także:
Niewiarygodne, co powiedział ojciec Yamala po gali Złotej Piłki

"Dembele pochwalił młodą gwiazdę Barcy za niezwykły sezon. Podczas przemowy Dembele wykazał się pokorą, emocjami i nie zapomniał o Yamalu. Ukłon byłego piłkarza Barcelony w stronie Yamala był jednym z najważniejszych momentów gali. Miła atmosfera i fair play towarzyszyły głównym bohaterom wieczoru przez cały czas. Przed wejściem na scenę i po ceremonii Dembele oraz Yamal uściskali się serdecznie, co było gestem wzajemnego szacunku" - napisało "Mundo Deportivo".

Dembele występował w barwach Barcelony w latach 2017-2023, kiedy to Borussia Dortmund sprzedała go do klubu z Katalonii za blisko 150 mln euro. W tym czasie Dembele zagrał 185 meczów w barwach Barcelony, w których strzelił 40 goli i zanotował 41 asyst.

Zobacz też: Tak zachował się Yamal po gali Złotej Piłki. Ta mina mówi wszystko

W swoim przemówieniu Dembele podziękował Barcelonie za to, że przyczyniła się do zdobycia przez niego Złotej Piłki. - Chcę też podziękować wszystkim klubom, w których grałem: Borussii Dortmund, Rennes, FC Barcelonie, gdzie marzyłem, by występować i gdzie grałem u boku wielkich piłkarzy jak Andres Iniesta oraz Lionel Messi - przekazał Dembele (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Dembele występuje w barwach PSG od sierpnia 2023 r., kiedy to odszedł z Barcelony za 50 mln euro. W tym sezonie Dembele zagrał już w czterech meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: