Niewiarygodne, co powiedział ojciec Yamala po gali Złotej Piłki

W zeszłym roku plebiscyt "France Football" wzbudził sporo kontrowersji. Niemal wszyscy eksperci i kibice byli przekonani, że Złota Piłka powędruje w ręce Viniciusa Juniora, ale głosujący mieli inne zdanie. Wręczyli ją Rodriemu, co doprowadziło nawet do bojkotu gali przez Real Madryt. W tym roku wydawało się, że rozstrzygnięcie nie spowodowało wielkiego zamieszania. Tak jak przewidywano, statuetkę otrzymał Ousmane Dembele, a tuż za jego plecami znalazł się Lamine Yamal. Słowa "wydawało się" są tutaj kluczowe, bo znalazła się jedna osoba, która głośno mówiła o niesprawiedliwym werdykcie.
Tą osobą był ojciec Lamine'a Yamala. Już na czerwonym dywanie Mounir Nasraoui podgrzał atmosferę, kiedy to rzucił do mediów: "W przyszłym roku nagroda będzie nasza". Ale na tym się nie zatrzymał. Poproszono go również o komentarz w "El Chiringuito". Tam się nie hamował. Ewidentnie nie spodobał mu się werdykt głosujących w plebiscycie i dał upust emocjom. - Nie chce mówić, że to była kradzież. To była raczej krzywda moralna wyrządzona człowiekowi - zaczął Nasraoui, cytowany przez rmcsport.bfmtv.com.
- Dlaczego tak sądzę? Lamine jest najlepszym graczem na tym globie. I to zdecydowanie. Ale nie dlatego, że jest moim synem, a dlatego, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie, on nie ma rywala. To po prostu Lamine Yamal. Stało się tu coś bardzo dziwnego - podkreślał, po czym złożył jasną deklarację, którą wygłosił też na czerwonym dywanie. - W przyszłym roku zostanie laureatem Złotej Piłki - podkreślił jeszcze raz.
Yamal będzie musiał jak najszybciej zapomnieć o gali Złotej Piłki. Obecnie jest w trakcie rekonwalescencji. Zmaga się z kontuzją, która nasiliła się podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Mimo że odczuwał dyskomfort, to Luis de la Fuente korzystał z jego usług, co mocno zirytowało Hansiego Flicka. Przez uraz skrzydłowy opuścił dwa mecze ligowe i starcie w europejskich pucharach. Jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci do gry, choć przewiduje się, że niebawem. W tym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach FC Barcelony, zdobywając dwa gole i trzy asysty. Dobrze rozpoczął więc kampanię, w której powalczy o kolejną Złotą Piłkę.
