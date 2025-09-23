Tak zachował się Yamal po gali Złotej Piłki. Ta mina mówi wszystko

Ousmane Dembele lub Lamine Yamal - to tylko między tymi zawodnikami rozstrzygało się, kto podczas poniedziałkowej gali zdobędzie Złotą Piłkę. Ostatecznie Ronaldinho ogłosił na scenie, że nagroda trafi do rąk Dembele. Nie jest to kontrowersja, ponieważ zawodnik Paris Saint-Germain zagrał 53 mecze w sezonie 24/25, licząc wszystkie rozgrywki i zdobył w nich 35 bramek, notując też 16 asyst. - To, czego teraz doświadczam, jest wyjątkowe. Nie mam słów i trochę się denerwuję - mówił Dembele po odebraniu nagrody.

Kamera pokazała Yamala po tym, jak Dembele zdobyła Złotą Piłkę. "To potwór"

Jeden z profili na portalu X uchwycił moment, w którym kamera pokazała Yamala podczas gali, gdy Dembele cieszył się już ze zdobycia Złotej Piłki. "Zamknięta twarz Yamala w obliczu triumfu Dembele" - czytamy. Pojawiło się też mnóstwo komentarzy ze strony internautów.

"Właśnie zdobyłeś dwa trofea Kopa z rzędu, poczekaj na swoją kolej, ona bez wątpienia nadejdzie", "przepraszam Lamine, dzisiaj był wieczór Dembele", "ten gość to potwór, wygra kilka Złotych Piłek", "on wie, że statystyki Dembele są nieporównywalne, więc decyzja była oczywista", "drugie miejsce w wieku 18 lat jest niesamowite" - pisali internauci z Francji na portalu X.

Warto jednak zaznaczyć, że tuż po zakończeniu gali Yamal osobiście pogratulował Dembele wygrania Złotej Piłki, co uchwycił oficjalny profil plebiscytu.

Joan Laporta nie ma wątpliwości, że Yamal wygra jeszcze Złotą Piłkę w swojej karierze. - Druga nagroda dla Lamine'a za Kopę jest niezwykła. Jestem pewien, że Lamine Yamal będzie teraz walczył o Złotą Piłkę. Mieliśmy wśród nominowanych Raphinhę, Lamine'a i Pedriego. Czas pokaże, ale Yamal to człowiek o wielkich zdolnościach. Teraz chcemy przebić to, co osiągnęliśmy w zeszłym roku - stwierdził prezes Barcelony.

Ojciec Yamala wypalił po gali. "Wydarzyło się coś dziwnego"

Dosyć krytycznie wobec ostatecznego rozstrzygnięcia Złotej Piłki wypowiedział się Mounir Nasraoui, ojciec Yamala w rozmowie z "El Chiringuito".

- Nie powiem, że to kradzież, ale raczej krzywda moralna wyrządzona człowiekowi, ponieważ myślę, że Lamine jest najlepszym piłkarzem na świecie z ogromną przewagą nad resztą. On nie ma rywali. Lamine to Lamine. Musimy powiedzieć, że wydarzyło się tu coś dziwnego. W przyszłym roku będzie nasza. W przyszłym roku Złota Piłka będzie hiszpańska - przekazał ojciec Yamala (tłumaczenie za: fcbarca.com).