Tak Messi zareagował na Złotą Piłkę dla Dembele. Natychmiast to napisał

Ousmane Dembele otrzymał Złotą Piłkę podczas uroczystej gali w paryskim Theatre du Chatelet. Wyprzedził on Lamine'a Yamala, który również był wymieniany jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. "W ubiegłym sezonie z PSG wygrał on nie tylko ligę francuską, ale przede wszystkim Ligę Mistrzów. Francuz zakończył sezon ze znakomitym bilansem. W 53 spotkaniach zdobył 35 bramek i miał 16 asyst. W tym sezonie Dembele zagrał w czterech meczach, miał dwa gole i dwie asysty" - przypomniał Paweł Matys ze Sport.pl.

Leo Messi zareagował na Złotą Piłkę dla Dembele

Na scenie zawodnik podziękował PSG, Barcelonie, Messiemu, Deschampsowi, czy Luisowi Enrique. Później zwrócił się bezpośrednio do rodziny. - Chcę podziękować mojemu rodzinnemu miastu Eure. Za każdym razem, gdy mam okazję, tam wracam. Mamo, chcę ci podziękować. Zawsze byłaś przy mnie. Zawsze będziemy razem - wyznał.

Później Francuz zamieścił zdjęcia z gali na swoim Instagramie. "Dużo radości, dumy i wzruszenia. Spełnienie marzeń. Dziękuję wszystkim, którzy zawsze wspierali mnie na tej drodze" - napisał Francuz po wszystkim. Post skomentowało wiele osób, w tym piłkarzy - Olivier Giroud, Marco Reus, Ivan Rakitić, czy Sokratis Papastatopulos.

Ale to nie wszyscy. Na ten wpis bardzo szybko zareagował także ośmiokrotny laureat tego plebiscytu - Leo Messi. Skomentował post na Istargamie Dembele. "Gratulacje! Bardzo się cieszę. Zasłużyłeś na to" - napisał.

Messi sam raczej nie ma już co liczyć na kolejną tego typu statuetkę. Choć nadal zachwyca w barwach Interu Miami, poziom MLS odbiega zdecydowanie od rywalizacji między topowymi klubami, jak PSG czy Barcelona.