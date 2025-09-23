Na poniedziałkowy wieczór z niecierpliwością czekało całe środowisko futbolu. Tego dnia odbyła się gala Złotej Piłki. Ujawniono na niej laureata. Został nim Ousmane Dembele, co od dawna przewidywali eksperci. Drugie miejsce zajął Lamine Yamal, z kolei podium uzupełnił Vitinha. Nominowany do nagrody był również Robert Lewandowski, jednak mimo 42 goli na wielkie uznanie głosujących w plebiscycie "France Football" nie zasłużył, bo sklasyfikowano go na odległej 17. lokacie. Ta decyzja wzbudziła spore oburzenie w sieci, a internauci nie zgadzali się z werdyktem, twierdząc, że Polak powinien znaleźć się zdecydowanie wyżej w zestawieniu. "Le Cabaret 2", "Złodzieje", "Kompletny brak szacunku" - to kilka z komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mendy podbije Ekstraklasę? Rzeźniczak: Pytanie, czy będzie mu się w ogóle chciało?

Raphinha znalazł się poza TOP 3. Neymar zaskoczony. Tak to skomentował

Okazuje się, że nie tylko pozycja Lewandowskiego wzbudziła tak ogromne emocje. Wiele osób nie mogło również pogodzić się z lokatą Raphinhi. Jeszcze przed galą sugerowano, że Brazylijczyk może nawet wygrać Złotą Piłkę, a na pewno znajdzie się w TOP 3. Tymczasem uplasował się na 5. miejscu. Taki werdykt zszokował jego rodaka.

"Wielka tyrada Neymara" - pisze footmercato.net. W jaki sposób Brazylijczyk skomentował wyniki Złotej Piłki? Pod jednym z postów na Instagramie przedstawiającym TOP 10 plebiscytu, napisał króciutko: "5. miejsce Raphinhi to jest po prostu jakiś żart". Dodał też emotikonę płaczącej ze śmiechu buźki.

To nie pierwszy raz, kiedy Neymarowi nie przypadło do gustu rozstrzygnięcie na gali Złotej Piłki. Oburzony był również w zeszłym roku. Jeszcze przed ceremonią wręczenia nagród mówił, że: "Nikt nie zasługuje na to wyróżnienie bardziej niż Vinicius Junior. Jest prawdziwym wojownikiem. W swoim życiu wiele cierpiał i przekroczył wszelkie oczekiwania". A jednak nagroda powędrowała w ręce Rodriego.

Zobacz też: Mbappe zabrał głos po gali Złotej Piłki.

Internet huczy o tym, jak potraktowano Raphinhę

Nie tylko Neymar był zniesmaczony tym, jak potraktowano Raphinę w tegorocznym plebiscycie. "Absolutna kradzież" - pisał profil Barca Universal na X. "Zwycięstwo Ousmane'a Dembele nad Laminem Yamalem jest zrozumiałe. Piąte miejsce Raphinhi jest absolutnie nie do przyjęcia" - dodawali dziennikarze. "Absolutne kino", "Statystyki chyba nie mają znaczenia dla głosujących", "Cokolwiek wydarzyło się na gali, nie można zdyskredytować tego, co Raphinha zrobił w zeszłym sezonie. Nienormalne" - pisali internauci.