Gwiazdor został wygwizdany na gali Złotej Piłki. Oto powód

Ousmane Dembele i Aitana Bonmati zdobyli w poniedziałkowy wieczór Złotą Piłkę. "W ubiegłym sezonie z PSG wygrał on nie tylko ligę francuską, ale przede wszystkim Ligę Mistrzów. Francuz zakończył sezon ze znakomitym bilansem. W 53 spotkaniach zdobył 35 bramek i miał 16 asyst. W tym sezonie Dembele zagrał w czterech meczach, miał dwa gole i dwie asysty" - relacjonował Paweł Matys na łamach Sport.pl. Drugie miejsce zajął Lamine Yamal, który dla wielu osób był faworytem do triumfu w tym plebiscycie.

Kontrowersje wokół Złotej Piłki

Tradycyjnie, niektóre wybory w tym plebiscycie wywołały sporo kontrowersji. Najwięcej mówiło się o tym, że 11. miejsce dla Pedriego to "żart". "Ogromna niespodzianka" - grzmi cadenaser.com.

"Pedri miał niemal idealny sezon w swoim klubie i reprezentacji. Jego znakomite występy, które miały niezaprzeczalny wpływ na grę zespołu i jego kolegów z drużyny, a tym samym zwiększyły szanse na zdobycie indywidualnych wyróżnień. Na poprzedniej Gali w Paryżu zdobył Puchar Kopy dla najlepszego młodego piłkarza w Europie i zajął 24. miejsce w klasyfikacji Złotej Piłki" - czytamy w serwisie.

Cole Palmer został wygwizdany. Dlaczego?

W Top 10. plebiscytu Złotej Piłki znalazł się m.in. Cole Palmer, co jeszcze bardziej podniosło dyskusje na ten temat. Co ciekawe Anglik nie pojawił się na wydarzeniu. Może to i dobrze, bo po prezentacji jego pozycji wraz ze zdjęciem doszło do pewnego incydentu, który zrelacjonował serwis "The Sun".

"Cole Palmer został wygwizdany, gdy na ekranie pojawiło się jego zdjęcie, odzwierciedlające jego ósme miejsce w rankingu Ballon d'Or 2025" - czytamy.

Co było powodem takiej reakcji? "Napastnik Chelsea nie jest obecny w Paryżu, ale wśród tłumu znajduje się mnóstwo fanów PSG. Jego nieprzyjemne przyjęcie wynika z tego, że został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu przeciwko PSG w finale Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Chelsea zdobyła tytuł" - podkreślili brytyjscy dziennikarze.

Przypomnijmy, że w finale Klubowych Mistrzostw Świata Chelsea pokonała PSG 3:0. Dwa gole zdobył Cole Palmer. Trzecie trafienie zanotował Joao Pedro. Zdobywcy Ligi Mistrzów kończyli to spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Joao Nevesa.

