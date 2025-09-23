Dembele dostał Złotą Piłkę i się zaczęło. tak wyglądały ulice Paryża

Dembele w sezonie 2024/2025 zaliczył 53 występy w PSG, w których zdobył 35 bramek i 16 asyst. Paryżanie wygrali Superpuchar Francji, puchar kraju oraz byli najlepsi w Ligue 1, w której sam zainteresowany został też królem strzelców. Dominacja PSG na krajowym podwórku już nie robi jednak wielkiego wrażenia w świecie futbolu. Ale w ubiegłym roku wreszcie udało im się zdobyć Ligę Mistrzów. Wygrana tego trofeum przesądziła o tym, że 28-latek został uznany najlepszym piłkarzem świata, w pokonanym polu zostawiając drugiego Lamine'a Yamala.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki skandalista trafił do Ekstraklasy! Żelazny: Powinniśmy respektować wyroki sądów

Feta na ulicach Paryża. Dembele nagrodził fanów PSG

Po ogłoszeniu wyniku ucieszony Dembele nie mógł powstrzymać łez wzruszenia, ale ogromna radość zapanowała także na ulicach miasta. W końcu gala organizowana przez magazyn France Football odbywała się w Paryżu, dlatego pod wejściem do Theatre du Chatelet zjawiło się mnóstwo fanów PSG. Kiedy zawodnik ich klubu odebrał trofeum, kibice rozpoczęli radosne śpiewy, a mrok nocy rozświetliły race i fajerwerki.

To jeszcze nie wszystko. Kiedy po ceremonii Dembele opuścił budynek, licznie zgromadzeni kibice wciąż na niego czekali. Na ulicy panowało spore zamieszanie, a cała okolica spowita była dymem rac. Mimo tego Dembele podszedł do barierek odgradzających go od fanów PSG i wychylił się ze Złotą Piłką jak tylko mógł, by niektórzy z nich mogli dotknąć trofeum. Może to skromny gest, ale z pewnością wiele znaczy dla szczęśliwców, którzy dostąpili tego zaszczytu.

Z powodu urazu uda Ousmane Dembele opuścił kilka wrześniowych spotkań, ale na początku nowego sezonu pokazał wraz z PSG, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Paryżanie w sierpniu pokonali Tottenham w Superpucharze UEFA, zaś Dembele zaliczył w tamtym spotkaniu asystę w 94 minucie, która doprowadziła do rzutów karnych. Tak nie pomylił się przy próbie, a klub z Francji triumfował 6:5.

Najważniejsza dla nich będzie jednak kampania w Lidze Mistrzów. Tam już 1 października o 21:00 zagrają wielki hit, w którym na wyjeździe zmierzą się z Barceloną. Jeżeli do tego momentu Dembele i Yamal dojdą do zdrowia (Hiszpan także ma lekki uraz), to oczy wszystkich w tym meczu zwrócone będą szczególnie na tę dwójkę.