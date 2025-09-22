Wielkie wyróżnienie dla Pajor podczas gali Złotej Piłki! Jako pierwsza w historii

Trofeum Gerda Muellera to dość młoda nagroda, bo przyznawana dopiero od 2021 roku. Pierwotnie było to po prostu wyróżnienie dla Napastnika Roku, ale po śmierci legendarnego niemieckiego strzelca nadano nagrodzie właśnie jego imię. Otrzymuje ją ten piłkarz, a od tego roku także piłkarka, który w poprzednim sezonie strzelił najwięcej goli łącznie we wszystkich rozgrywkach. Jej pierwszym laureatem w historii był Robert Lewandowski, który zdobył ją w 2021, a potem jeszcze w 2022 roku.

Lewandowski pionierem. Teraz już nie tylko on!

Po Polaku zdobywali ją też Erling Haaland (2023) i ex aequo Harry Kane z Kylianem Mbappe (2024). W 2025 roku organizatorzy gali Złotej Piłki postanowili rozszerzyć tę kategorię także do żeńskiej piłki, czego wcześniej nie było. Tak się akurat złożyło, że również w tym wypadku pierwsze w historii takie wyróżnienie trafiło w ręce kogoś z Polski.

Ewa Pajor nie do zatrzymania!

Mowa oczywiście o Ewie Pajor. Napastniczka FC Barcelony odebrała ją oficjalnie w paryskim Theatre du Chatelet podczas gali Złotej Piłki 2025. Nasza reprezentantka weszła w zeszłym sezonie do katalońskiego razem z drzwiami, futryną i kawałkiem ściany, po tym jak przeniosła się tam latem 2024 roku z Wolfsburga. Polka strzeliła we wszystkich rozgrywkach aż 52 gole (do tego 18 asyst), nokautując rywalki. Przyczyniło się to do zdobycia przez Barcelonę mistrzostwa i Superpucharu Hiszpanii, Pucharu Królowej oraz dotarcia do finału Ligi Mistrzyń.

Ewa Pajor znalazła się też w Top 10 nominowanych do kobiecej nagrody Złotej Piłki. Jej dokładne miejsce jeszcze nie jest znane. Gala cały czas trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.