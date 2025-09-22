Pajor wśród najlepszych na świecie! Oto miejsce Polki w plebiscycie Złotej Piłki

Ewa Pajor ma za sobą doskonały okres. Nie dość, że zdobyła mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Królowej z FC Barceloną, to sięgnęła po tytuł najlepszego strzelca w obu rozgrywkach. Mimo przegranego finału Ligi Mistrzyń nie ma co się dziwić, że znalazła się w gronie 30 nominowanych do głównej nagrody w plebiscycie Złotej Piłki. Szanse na zwycięstwo miała niewielkie, co ostatecznie się sprawdziło. Ma jednak powody do zadowolenia.

Oto miejsce Ewy Pajor w plebiscycie Złotej Piłki. Wszystko jasne

Ewa Pajor zajęła finalnie ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Choć może czuć się zawiedziona, to trzeba podkreślić, że jest to najlepsza lokata w jej karierze. Po raz trzeci z rzędu najlepszą zawodniczką świata została wybrana jej klubowa koleżanka Aitana Bonmati.

Reprezentantka Polski nie może jednak narzekać, gdyż odebrała wcześniej nagrodę Gerda Muellera. Jak dotąd trofeum przyznawano jedynie mężczyznom, natomiast na tegorocznej gali po raz pierwszy zdecydowano wyróżnić nim również kobietę. Pajor zdobyła aż 52 bramki i całkowicie zdeklasowała przeciwniczki. Druga w tym zestawieniu klubowa koleżanka Polki - Claudia Pina - trafiała do siatki "zaledwie" 33 razy, czyli o 19 mniej.

- Chciałabym podziękować moim koleżankom, to jest trofeum dla naszego zespołu. Każdy dzień, w którym mogę z wami grać, sprawia, że jestem lepsza. Doceniam to, gdzie się znajduje - mówiła, wspominając również o sukcesach z reprezentacją Polski. - Kocham piłkę nożną i cieszę się, że mogę być częścią rozwoju tej dyscypliny sportu - dodała.

Doceniono jeszcze jedną zawodniczkę FC Barcelony Vicky Lopez, która sięgnęła po tytuł im. Raymonda Kopy dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia. Jeśli chodzi o mężczyzn, drugi raz z rzędu trofeum zdobył Lamine Yamal. "Hiszpański cudotwórca jest pierwszym, który tego dokonał" - napisano na oficjalnym profilu plebiscytu. Najlepszym bramkarzem został za to Gianluigi Donnarumma.

Pozostaje nam oczekiwać na rozstrzygnięcia w zestawieniu mężczyzn. Faworytami do zdobycia ZP są Lamine Yamal oraz zdobywcy Ligi Mistrzów z PSG Ousmane Dembele i Vitinha. Dziennikarz Mateusz Borek zdradził, że Robert Lewandowski uplasuje się za to w plebiscycie na wysokim szóstym miejscu. Jak się później okazało, zajął jednak dopiero 17. pozycję.