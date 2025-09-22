Złota Piłka 2025. Zobacz, kto zgarnął nagrody [ZŁOTA PIŁKA 2025, WYNIKI]

Tegoroczna gala Złotej Piłki zapowiadała się wyjątkowo emocjonująco. Ousmane Dembele (PSG), Raphinha i Lamine Yamal (obaj Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappe (Real Madryt). Poważnych kandydatów do nagrody było wielu, choć dotychczasowe medialne przecieki faworyzowały Dembele. Swojego rodaka z trofeum widział także legendarny Thierry Henry, co bardzo dosadnie podkreślił w programie telewizji CBS Sports. Robert Lewandowski też był nominowany, choć akurat jego zwycięstwa nie sposób się było spodziewać. Zajął jednak ostatecznie znacznie niższe miejsce, niż przewidywano, bo dopiero siedemnaste.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Żodzik wicemistrzynią świata w skoku wzwyż! "Marzyłam o tym medalu"

Trzeba było jednak pamiętać, że nie samą męską Złotą Piłką ta gala żyje. "France Football" miało też w planach szereg innych nagród. Na przykład Złotą Piłkę w kobiecej piłce. Cztery razy z rzędu wygrywały ją piłkarki, grające wówczas z FC Barcelonie. Ewa Pajor również doczekała się nominacji, przy czym faworytką nie była. Oprócz tego czekały nas jeszcze ogłoszenia laureatów m.in. Nagrody Cruyffa (dla najlepszego trenera), Trofeum Lwa Jaszyna (najlepszy bramkarz) czy Trofeum Raymonda Kopy (najlepszy młody piłkarz). Wszystko w wydaniu zarówno męskim, jak i żeńskim.

Początek odbywającej się w paryskim Theatre du Chatelet gali zaplanowano na godzinę 21:00. Poniżej wraz z wręczaniem kolejnych nagród będziemy aktualizować listę zwycięzców.

Złota Piłka mężczyzn (Top 10):

Ousmane Dembele

Lamine Yamal

Raphinha

Gianluigi Donnarumma

Nuno Mendes

Vitinha

Mohamed Salah

Achraf Hakimi

Cole Palmer

Kylian Mbappe

Złota Piłka mężczyzn (11-30):

11. Pedri

12. Chwicza Kwaracchelia

13. Harry Kane

14. Desire Doue

15. Viktor Gyokeres

16. Vinicius Jr

17. Robert Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martinez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Złota Piłka kobiet (Top 10):

Ewa Pajor

Alessia Russo

Aitana Bonmati

Alexia Putellas

Patri Guijarro

Chloe Kelly

Hannah Hampton

Lucy Bronze

Maldona Caldentey

Leah Williamson

Złota Piłka kobiet (11-30):

11. Claudia Pina

12. Marta

13. Caroline Graham Hansen

14. Barbra Banda

15. Sandy Baltimore

16. Cristiana Girelli

17. Temwa Chawinga

18. Melchie Dumornay

19. Klara Buhl

20. Pernille Harder

21. Amanda Gutierres

22. Esther Gonzalez

23. Johanna Rytting Kaneryd

24. Sofia Cantore

25. Emily Fox

26. Lindsey Horan Heaps

27. Clara Mateo

28. Frida Leonhardsen Maanum

29. Steph Catley

30. Caroline Weir

Najlepszy klub męski:

FC Barcelona (Hiszpania)

Botafogo (Brazylia)

Liverpool (Anglia)

Paris Saint-Germain (Francja)

Chelsea (Anglia)

Najlepszy klub kobiecy:

Arsenal (Anglia)

FC Barcelona (Hiszpania)

Chelsea (Anglia)

Olympique Lyon (Francja)

Orlando Pride (USA)

Nagroda Cruyffa (mężczyźni):

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Nagroda Cruyffa (kobiety):

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brazylia)

Justine Madugu (Nigeria)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Anglia)

Nagroda Jaszyna (mężczyźni):

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jan Oblak (Atlético Madryt)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forrest)

Yann Sommer (Inter Mediolan)

Nagroda Jaszyna (kobiety):

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (FC Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Brighton)

Daphne van Domselaar (Arsenal)

Nagroda Raymonda Kopy (mężczyźni):

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Désiré Doué (PSG)

Estevao (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madyt)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

Nagroda Raymonda Kopy (kobiety):