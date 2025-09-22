Złota Piłka 2025. Zobacz, kto zgarnął nagrody [ZŁOTA PIŁKA 2025, WYNIKI]

Tegoroczna gala Złotej Piłki zapowiadała się wyjątkowo emocjonująco. Ousmane Dembele (PSG), Raphinha i Lamine Yamal (obaj Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappe (Real Madryt). Poważnych kandydatów do nagrody było wielu, choć dotychczasowe medialne przecieki faworyzowały Dembele. Swojego rodaka z trofeum widział także legendarny Thierry Henry, co bardzo dosadnie podkreślił w programie telewizji CBS Sports. Robert Lewandowski też był nominowany, choć akurat jego zwycięstwa nie sposób się było spodziewać. Zajął jednak ostatecznie znacznie niższe miejsce, niż przewidywano, bo dopiero siedemnaste.
Trzeba było jednak pamiętać, że nie samą męską Złotą Piłką ta gala żyje. "France Football" miało też w planach szereg innych nagród. Na przykład Złotą Piłkę w kobiecej piłce. Cztery razy z rzędu wygrywały ją piłkarki, grające wówczas z FC Barcelonie. Ewa Pajor również doczekała się nominacji, przy czym faworytką nie była. Oprócz tego czekały nas jeszcze ogłoszenia laureatów m.in. Nagrody Cruyffa (dla najlepszego trenera), Trofeum Lwa Jaszyna (najlepszy bramkarz) czy Trofeum Raymonda Kopy (najlepszy młody piłkarz). Wszystko w wydaniu zarówno męskim, jak i żeńskim.
Początek odbywającej się w paryskim Theatre du Chatelet gali zaplanowano na godzinę 21:00. Poniżej wraz z wręczaniem kolejnych nagród będziemy aktualizować listę zwycięzców.
Złota Piłka mężczyzn (Top 10):
- Ousmane Dembele
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Gianluigi Donnarumma
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Mohamed Salah
- Achraf Hakimi
- Cole Palmer
- Kylian Mbappe
Złota Piłka mężczyzn (11-30):
- 11. Pedri
- 12. Chwicza Kwaracchelia
- 13. Harry Kane
- 14. Desire Doue
- 15. Viktor Gyokeres
- 16. Vinicius Jr
- 17. Robert Lewandowski
- 18. Scott McTominay
- 19. Joao Neves
- 20. Lautaro Martinez
- 21. Serhou Guirassy
- 22. Alexis Mac Allister
- 23. Jude Bellingham
- 24. Fabian Ruiz
- 25. Denzel Dumfries
- 26. Erling Haaland
- 27. Declan Rice
- 28. Virgil van Dijk
- 29. Florian Wirtz
- 30. Michael Olise
Złota Piłka kobiet (Top 10):
- Ewa Pajor
- Alessia Russo
- Aitana Bonmati
- Alexia Putellas
- Patri Guijarro
- Chloe Kelly
- Hannah Hampton
- Lucy Bronze
- Maldona Caldentey
- Leah Williamson
Złota Piłka kobiet (11-30):
- 11. Claudia Pina
- 12. Marta
- 13. Caroline Graham Hansen
- 14. Barbra Banda
- 15. Sandy Baltimore
- 16. Cristiana Girelli
- 17. Temwa Chawinga
- 18. Melchie Dumornay
- 19. Klara Buhl
- 20. Pernille Harder
- 21. Amanda Gutierres
- 22. Esther Gonzalez
- 23. Johanna Rytting Kaneryd
- 24. Sofia Cantore
- 25. Emily Fox
- 26. Lindsey Horan Heaps
- 27. Clara Mateo
- 28. Frida Leonhardsen Maanum
- 29. Steph Catley
- 30. Caroline Weir
Najlepszy klub męski:
- FC Barcelona (Hiszpania)
- Botafogo (Brazylia)
- Liverpool (Anglia)
- Paris Saint-Germain (Francja)
- Chelsea (Anglia)
Najlepszy klub kobiecy:
- Arsenal (Anglia)
- FC Barcelona (Hiszpania)
- Chelsea (Anglia)
- Olympique Lyon (Francja)
- Orlando Pride (USA)
Nagroda Cruyffa (mężczyźni):
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (FC Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Nagroda Cruyffa (kobiety):
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brazylia)
- Justine Madugu (Nigeria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Anglia)
Nagroda Jaszyna (mężczyźni):
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Alisson Becker (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madryt)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jan Oblak (Atlético Madryt)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forrest)
- Yann Sommer (Inter Mediolan)
Nagroda Jaszyna (kobiety):
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (FC Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Nagroda Raymonda Kopy (mężczyźni):
- Pau Cubarsi (FC Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevao (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madyt)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Nagroda Raymonda Kopy (kobiety):
- Michelle Agyemang (Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madryt)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia)
- Vicky Lopez (FC Barcelona)